Holčičku (6) málem zabil pobyt v horkém prameni: Rodiče dceru ve vodě natáčeli
Rodinu cestovatelů zastihla v Austrálii velmi nepříjemná zkušenost. Dívku přepadla extrémní únava a bolesti. Lékaři se obávali nejhoršího. Nakonec se ukázalo, že je na vině termální pramen, ze kterého dívenka pila. Rodiče si ji při tom dokonce natáčeli. Holčička z vody chytila bakteriální infekci.
Influencerská rodina skládají se z manželského páru a dvou malých dcerek Bobbie (6) a Pippy (4) sdílí na sociálních sítích cestování po celém světě. Navštěvuje unikátní místa a každý den přichází do kontaktu s divokou přírodou. Manželé berou dvě dcerky vždy s sebou a žijí alternativním způsobem.
Rodina si společnou cestu užívala, dokud nenavštívila termální prameny v australském regionu Kimberley. Po návštěvě se vše změnilo a začalo období plné obav a trápení se starší dcerou. V průběhu vodní koupele mála Bobbie několikrát vzala do úst termální vodu. Rodiče si dokonce nahráli, jak má ústa plná pramene a plive všude kolem sebe. Co se na první pohled zdálo, jako nevinná dětská radost skončilo bojem o život.
Několik dní po koupání dívenku začala zužovat nesnesitelná horečka a rodina musela neprodleně vyhledat lékaře. Při příjezdu už Bobbie ani pořádně neudržela hlavu a měla oteklý krk. Po prohlídce se lékaři obávali nejhoršího. Symptomy odpovídaly lymfomům, zhoubné rakovině projevující se oteklými lymfatickými uzlinami, uvedl server People.
„Byla to asi nejhorší noc v mém životě. Ležela jsem vedle ní a jen jsem pozorovala její krk, kontrolovala teplotu a ujišťovala se, že dýchá. Bylo to velmi stresující,“ popsala maminka Hollie pro server Yahoo News.
Nakonec se po několika testech a dalších vyšetření ukázalo, že holčička bojovala s bakteriální infekcí, kterou se nakazila v termálním prameni. Dostala antibiotika a několik týdnů se z nemoci dostávala. Příběh měl naštěstí dobrý konec. Rodina následně sdílela na sociálních sítích varování pro všechny rodiče, aby si dávali pozor, co jejich děti strkají do pusy. „Neříkáme, že taková místa nemáte navštěvovat, i pro nás to byl zážitek... jen buďte opatrní, aby tam vaše děti nepily vodu a ani ji nestrkaly do úst,“ vzkázala Hollie.
Komentáře okamžitě zaplavila kritika, že jsou rodiče nezodpovědní, a že dopustili, aby se Bobbie z vody napila. Další kritizovali, že do termálních pramenů vůbec lezla. Mnoho uživatelů upozornilo na fakt, že ve většině termálních lázní se nedoporučuje přijít do styku s vodou v oblasti obličeje, natož ji strkat do úst.
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