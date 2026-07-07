Dva cyklisté zemřeli během jednoho závodu: Pitva přinesla první překvapivé závěry

Dva cyklisté zemřeli při závodu, pitva přinesla nové závěry.
Dva cyklisté zemřeli při závodu, pitva přinesla nové závěry.
Trasa, na níž se ztratil Michal P. (†30)
Kazimierz N. (†71)
Kazimierz N. (†71)
Autor: Štěpánka Grofová - 
7. července 2026
18:05

Dva mrtví během jediného cyklistického závodu otřásli na konci června Polskem. Mladšího závodníka našli ještě v den maratonu, po zkušeném seniorovi pátraly desítky lidí až do následujícího dne. Vyšetřovatelé nyní zveřejnili první výsledky pitev.

Cyklozávod LOTTO Poland Bike Marathon v polských Markách skončil 28. června dvěma tragickými úmrtími. Na trase zemřel cyklista Michał P. (†30), jehož tělo našli přibližně 50 metrů od závodní trasy. Druhým byl zkušený závodník Kazimierz N. (†71), po němž se po skončení závodu rozběhlo rozsáhlé pátrání.

Organizátoři na sociálních sítích zveřejnili naléhavou výzvu a požádali o pomoc ostatní účastníky závodu. Do akce se zapojili policisté, hasiči, záchranáři i dobrovolníci. Pátrání skončilo nalezením těla pohřešovaného závodníka. „Pátrání bylo ukončeno. Bohužel nepřineslo šťastný výsledek. Pan Kazimierz zemřel. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ napsali na facebooku.

Teprve nyní zveřejnila polská prokuratura první výsledky pitev obou mužů. Podle předběžných závěrů znalci vyloučili, že by smrt způsobilo mechanické poranění.

„Na základě výsledků posmrtného vyšetření lze vyloučit úmrtí v důsledku mechanického poranění i v důsledku makroskopicky zjistitelných chorobných změn,“ uvedla pro deník Fakt mluvčí prokuratury Marzena Kiełek-Łupińská.

Přesná příčina úmrtí ale stále není známá. Podle prokuratury budou následovat další laboratorní a toxikologické rozbory do doby, až jejich výsledky umožní znalcům určit, proč oba muži během závodu zemřeli.

Vyšetřovatelé vedou dvě samostatná řízení pro podezření z usmrcení z nedbalosti. V současnosti ale nebyl nikdo obviněn a záhadný případ se stále prověřuje.

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Srážka osobního automobilu s cyklistou na Blanensku
Zdroj: Policie ČR

Dva cyklisté zemřeli při závodu, pitva přinesla nové závěry.
Dva cyklisté zemřeli při závodu, pitva přinesla nové závěry.
Trasa, na níž se ztratil Michal P. (†30)
Kazimierz N. (†71)
Kazimierz N. (†71)

Témata:
smrtzáhadazávodcyklistéFacebookPolskocyklistaKazimierz
Štěpánka Grofová
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