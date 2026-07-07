Záchrana miminka v Holíči: Zůstalo uvězněné v rozpáleném autě
Během vlny extrémních veder na Slovensku zůstalo v zamčeném automobilu uvězněné šestiměsíční miminko. Policisté z Holíče dorazili na místo během jediné minuty a se souhlasem matky rozbili boční okno, aby miminko bezpečně vyprostili. Chlapec vyvázl bez zranění a zásah skončil šťastně díky mimořádně rychlé reakci hlídky.
Evropu na začátku léta svírala vlna extrémních veder. Tropické teploty na mnoha místech překračovaly hranici 40°C. Média opakovaně varovala, že v uzavřeném vozidle může teplota vystoupat až na desítky stupňů nad venkovní hodnotu a ohrozit lidský život během několika minut. Přesto se každé léto opakují stejné scénáře, kdy stačí chvíle nepozornosti nebo technická závada a z vozu se stane smrtící past. O životě a smrti pak rozhodují pouhé minuty.
Rychlý zásah policistů
To na vlastní kůži zažila zoufalá matka na Slovensku, která se ocitla v noční můře každého rodiče. Automobil se nečekaně zamkl a uvnitř zůstalo teprve šestiměsíční dítě i klíče od vozidla. Na místo okamžitě vyrazila hlídka policistů z obvodního oddělení v Holíči. Díky bleskové reakci dorazila už během jediné minuty od přijetí oznámení. Když zjistila, že dítě nelze z vozidla dostat jiným způsobem, nabízelo se razantní řešení.
Se souhlasem matky rozbili pomocí nouzového kladiva boční okno automobilu, následně odemkli dveře a dítě bezpečně vyprostili ven. V tomto případě měl celý příběh šťastný konec. Chlapeček neutrpěl žádná zranění, byl v pořádku a lékařské ošetření nebylo potřeba. Obrovskou úlevu pocítila i matka, která policistům upřímně poděkovala za rychlost, profesionalitu a pohotovost.
Rodiče na palici, trest pro ně bych jim udělal to samé a ještě je přivázala, aby nemohly ze slunce odejít to nejsou rodiče to jsou hyjeny.