Záchrana miminka v Holíči: Zůstalo uvězněné v rozpáleném autě

Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. července 2026
09:32

Během vlny extrémních veder na Slovensku zůstalo v zamčeném automobilu uvězněné šestiměsíční miminko. Policisté z Holíče dorazili na místo během jediné minuty a se souhlasem matky rozbili boční okno, aby miminko bezpečně vyprostili. Chlapec vyvázl bez zranění a zásah skončil šťastně díky mimořádně rychlé reakci hlídky.

Evropu na začátku léta svírala vlna extrémních veder. Tropické teploty na mnoha místech překračovaly hranici 40°C. Média opakovaně varovala, že v uzavřeném vozidle může teplota vystoupat až na desítky stupňů nad venkovní hodnotu a ohrozit lidský život během několika minut. Přesto se každé léto opakují stejné scénáře, kdy stačí chvíle nepozornosti nebo technická závada a z vozu se stane smrtící past. O životě a smrti pak rozhodují pouhé minuty.

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Policisté vyprostili dítě z rozpáleného auta.
Zdroj: Facebook

Rychlý zásah policistů

To na vlastní kůži zažila zoufalá matka na Slovensku, která se ocitla v noční můře každého rodiče. Automobil se nečekaně zamkl a uvnitř zůstalo teprve šestiměsíční dítě i klíče od vozidla. Na místo okamžitě vyrazila hlídka policistů z obvodního oddělení v Holíči. Díky bleskové reakci dorazila už během jediné minuty od přijetí oznámení. Když zjistila, že dítě nelze z vozidla dostat jiným způsobem, nabízelo se razantní řešení.

Se souhlasem matky rozbili pomocí nouzového kladiva boční okno automobilu, následně odemkli dveře a dítě bezpečně vyprostili ven. V tomto případě měl celý příběh šťastný konec. Chlapeček neutrpěl žádná zranění, byl v pořádku a lékařské ošetření nebylo potřeba. Obrovskou úlevu pocítila i matka, která policistům upřímně poděkovala za rychlost, profesionalitu a pohotovost.

Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.
Díky rychlému zásahů policie má příběh šťastný konec.

Témata:
policistéautomobilklíčezáchrana životatropické teplotydítě v rozpáleném autěrozbité okénkoSlovenskoEvropaHolíč
Andrea Vídeňská
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2938 ( 7. července 2026 09:46 )

Rodiče na palici, trest pro ně bych jim udělal to samé a ještě je přivázala, aby nemohly ze slunce odejít to nejsou rodiče to jsou hyjeny.

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