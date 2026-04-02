Strašný výjev při otevírání rakve: Pamele ukradli hlavu!
Brutální vražda mladé modelky otřásla Itálií už loni. Teď ale případ dostal ještě děsivější zvrat. Když chtěla matka Pamely Geniniové (†29) přemístit dceřiny ostatky do rodinné hrobky, čekal ji na hřbitově šok. Mrtvé dívce někdo sťal hlavu a z hrobu ji ukradl. Policie pátrá po několika podezřelých.
Mladou modelku brutálně zavraždil loni v říjnu v Miláně její expartner Gianluca Soncin (52). Podle italských médií si vyrobil kopii klíčů od jejího bytu a vnikl dovnitř bez varování. Ženu následně napadl nožem a zasadil jí desítky ran.
Svědci popsali, že slyšeli křik, z okolních domů viděli útok i z balkonů. Policie dorazila na místo ve chvíli, kdy byl pachatel stále uvnitř. Před zadržením se ještě pokusil o sebevraždu. Útok, o němž u soudu zatím nepadl rozsudek, měl být výsledkem dlouhodobého pronásledování. Jenže tím hrůza neskončila.
Rodina stála nad otevřenou rakví
K děsivému odhalení došlo až letos ke konci března na hřbitově u obce Strozza. V pondělí ráno se na místě konala malá pietní ceremonie, při níž měla být rakev přenesena do nové rodinné hrobky. Na místě byla matka Pamely Una Smirnova. Dále její partner, bratr i místní farář. Právě před nimi se začal odvíjet moment, na který nezapomenou.
Už při odhalování rakve si pracovníci všimli zvláštních detailů. Na konstrukci ležel uvolněný šroub. Rakev navíc neseděla správně, víko nešlo dovřít a místo běžného těsnění byl použit silikon. To vyvolalo okamžité podezření. Přivolaný starosta následně kontaktoval policii. Teprve za přítomnosti vyšetřovatelů byla rakev vyjmuta a otevřena.
Hlavu odřízli a odnesli
To, co následovalo, šokovalo všechny přítomné. Neznámí pachatelé rakev vyjmuli, otevřeli a vytvořili otvor v horní části zinkového obalu. Pravděpodobně použili brusku. Přes tento otvor následně tělo zohavili. Pamele odřízli hlavu a z hrobu ji odnesli. Poté rakev znovu uzavřeli, provizorně ji utěsnili silikonem a vrátili zpět na místo.
Noční práce beze svědků
Policie okamžitě zahájila vyšetřování. Pracuje s verzí, že za znesvěcením těla stojí tři až čtyři osoby. Motiv zatím zůstává nejasný. Vyšetřovatelé řeší podezření ze znesvěcení mrtvého těla a krádeže. Za takový čin hrozí v Itálii až sedm let vězení. Úřady zatím nezveřejnily žádné další detaily.
Samotný hřbitov je snadno přístupný a okolí je bez domů. Pachatelé tak mohli jednat v noci bez povšimnutí. Policisté prověřují kamerové záznamy, problémem je ale jejich automatické mazání po týdnu.
Otřesný čin
Případ dál budí silné emoce. Znesvěcení těla mladé ženy posunulo už tak otřesný zločin do ještě temnější roviny. „Nevím, co si o něčem takovém myslet. Opravdu už neexistuje žádná úcta k ničemu,“ prohlásil starosta Strozzy Riccardo Cornali.
