Bývalý policista Bohumil Vacík zemřel ve výkonu doživotního trestu za čtyřnásobnou vraždu. Kvůli dluhům během necelého měsíce zastřelil čtyři lidi a vyšetřovatelé ho spojovali i s další vraždou. Jeho případ patří k nejotřesnějším zločinům 90. let.
Zemřel čtyřnásobný vrah Vacík: Neštítil se ničeho, popravil i Oldřišku (†6)
1.Dluhy proměnily bývalého policistu ve vraha
Bohumil Vacík nastoupil v roce 1973 ke Sboru národní bezpečnosti. Kvůli vážnému úrazu ale službu brzy opustil. Později pracoval jako zámečník a po roce 1989 začal podnikat.
Navenek vystupoval jako úspěšný obchodník. Ve skutečnosti se ale propadal do stále větších dluhů. Peníze si půjčoval od známých i obchodních partnerů a nedokázal je vracet. Podle soudu se právě zištnost a finanční problémy staly hlavním motivem jeho vražd.
2.Kvůli pistoli zabil kamaráda
První obětí se 19. prosince 1994 stal Vacíkův známý Jan Hejduk (†54), vrátný sokolovských Pozemních staveb. Vacík po něm chtěl na dvě hodiny půjčit služební pistoli a nabízel mu za to 10 tisíc korun. Když odmítl, zbraň mu vytrhl a dvěma ranami do hlavy ho zastřelil.
Právě odcizenou pistolí pak podle kriminalistů vraždil i při dalších útocích.Video se připravuje ...
3.Během jediného dne připravil o život čtyři lidi
Dne 11. ledna 1995 nejprve přepadl čerpací stanici v Líšově na Českobudějovicku. Z pokladny odnesl 25 tisíc korun a smrtelně postřelil obsluhu Mari Puchingerovou (†54). Na čerpací stanici tehdy přijel zákazník, zaplatil za natankovaný benzin právě Vacíkovi a později ho proto bezpečně poznal.
Ještě tentýž den zamířil do Chodova na Sokolovsku za vietnamským podnikatelem Tienem Min Toem, jemuž dlužil peníze. Tvrdil, že přináší splátku. Místo peněz ale vytáhl pistoli a podnikatele zastřelil.
Po výstřelech přiběhla do místnosti jeho šestiletá dcera Oldřiška. Ani jí nedal šanci. Při odchodu usmrtil také podnikatelovu těhotnou manželku Jindřišku. Do porodu jí zbývalo jen několik dní. Druhá dcera (10) přežila jen díky tomu, že byla ve škole.
Za vraždu pracovnice čerpací stanice ale Vacík nakonec odsouzen nebyl. Kvůli chybě při poznávacím řízení soud dospěl k závěru, že důkazů není dostatek. Přesto jej kriminalisté s přepadením dlouhodobě spojují.
4.Na místo činu se vracel
Kriminalisté trojnásobnou vraždu v Chodově na Sokolovsku zpočátku spojovali s tamní vietnamskou komunitou. Postupně ale zjistili, že zavražděná rodina dobře znala právě Bohumila Vacíka. Podnikatele pravidelně navštěvoval a podle dřívějších informací se jen krátce před vraždou při návštěvě v převleku za Mikuláše mazlil i s malou Oldřiškou.
Ani po vraždách se nesnažil zmizet. Tři dny po činu se pohyboval kolem domu zavražděné rodiny právě ve chvíli, kdy jej ohledávali kriminalisté. Zamířil také na policejní ples, kde se od bývalých kolegů snažil zjistit, jak vyšetřování pokračuje. Právě jeho chování nakonec přispělo k tomu, že se podezření obrátilo jeho směrem.
5.Tragédie zasáhla i nevinné
Dopadením Bohumila Vacíka utrpení neskončilo. Jeho manželka Svatava neunesla tíhu celé kauzy a ještě před vynesením rozsudku spáchala sebevraždu. Tchána následně postihl infarkt. Rodina vraha se navíc potýkala s odsuzováním okolí, přestože za jeho činy nenesla žádnou odpovědnost.
Stejně zdrcující následky měl zločin i pro rodinu zavražděných. Starší dcera vietnamských manželů přišla během jediného dne o otce, matku i mladší sestru.
6.Doživotí až do posledního dne
Krajský soud v Plzni poslal Bohumila Vacíka v srpnu 1996 na doživotí za čtyři vraždy a nedovolené ozbrojování. Stal se desátým pachatelem odsouzeným k doživotnímu trestu po zrušení trestu smrti. Soud zdůraznil mimořádnou brutalitu jeho činů, zištný motiv i závěry znalců, podle nichž byla možnost jeho nápravy velmi nepravděpodobná.
Ve vězení strávil téměř tři desetiletí. V roce 2013 neuspěl se žádostí o přeřazení do mírnějšího typu věznice a zůstal v nejpřísnějším režimu. V červenci 2026 ve výkonu trestu zemřel. Vězeňská služba příčinu ani okolnosti jeho úmrtí nezveřejnila.
7.Galerie
V článku však není zmíněno to nejpodstatnější a sice zda se mu nakonec podařilo splatit ty dluhy - samá omáčka a to podstatné nám zase uniká - nojo,to je ale svět. 😕