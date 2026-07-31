Matka nechala tři malé děti v rozpáleném autě: Nejmladším nebyly ani dva roky
Tři malé chlapce našli strážníci zavřené v rozpáleném autě zaparkovaném na přímém slunci v Hradci Králové. Nejmladším sourozencům bylo teprve jeden a půl roku. Na místo vyjela i záchranná služba.
Velké štěstí měly tři děti, které zůstaly zavřené v rozpáleném autě poblíž zastávky v Hradci Králové. Na vozidlo odstavené na přímém slunci upozornil městskou policii všímavý člověk. Strážníci po příjezdu zjistili, že uvnitř sedí desetiletý chlapec a jeho dva mladší bratři ve věku pouhého jednoho a půl roku. Podle oznámení se navíc starší z chlapců ze zadních sedaček pokoušel nastartovat vozidlo. Hlídka proto okamžitě začala situaci řešit.
Během zásahu dorazila k autu matka. Strážníkům řekla, že si odskočila koupit oblečení. Mladší děti podle ní spaly a dohlížel na ně jejich starší bratr.
Nejmladší sourozenci už ale byli silně zpocení. Strážníci proto přivolali zdravotnickou záchrannou službu a ještě před jejím příjezdem děti vyndali z rozpáleného auta do stínu, kde se jejich stav zlepšil. „Po kontrole jejich zdravotního stavu zdravotníky a poučení byli chlapci v pořádku předáni zpět do péče matky,“ uvedla městská policie.
V autě stoupá teplota během několika minut
Strážníci zároveň znovu připomněli, že ponechávat děti nebo zvířata v uzavřeném autě během horkých dnů může mít fatální následky. Teplota uvnitř zaparkovaného vozu totiž velmi rychle stoupá a hrozí přehřátí organismu, dehydratace, kolaps i další vážné zdravotní komplikace.
Podobné případy se přitom opakují každé léto. Ani několik minut strávených na nákupu nemusí být bezpečných, zvlášť když auto stojí na přímém slunci.
Nejspíš okna ovládaná elektricky takže bez klíčku těžko a švihadla moc aut už asi nemá.