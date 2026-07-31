Matka nechala tři malé děti v rozpáleném autě: Nejmladším nebyly ani dva roky

Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Autor: Štěpánka Grofová - 
31. července 2026
16:13

Tři malé chlapce našli strážníci zavřené v rozpáleném autě zaparkovaném na přímém slunci v Hradci Králové. Nejmladším sourozencům bylo teprve jeden a půl roku. Na místo vyjela i záchranná služba.

Velké štěstí měly tři děti, které zůstaly zavřené v rozpáleném autě poblíž zastávky v Hradci Králové. Na vozidlo odstavené na přímém slunci upozornil městskou policii všímavý člověk. Strážníci po příjezdu zjistili, že uvnitř sedí desetiletý chlapec a jeho dva mladší bratři ve věku pouhého jednoho a půl roku. Podle oznámení se navíc starší z chlapců ze zadních sedaček pokoušel nastartovat vozidlo. Hlídka proto okamžitě začala situaci řešit.

Během zásahu dorazila k autu matka. Strážníkům řekla, že si odskočila koupit oblečení. Mladší děti podle ní spaly a dohlížel na ně jejich starší bratr.

Nejmladší sourozenci už ale byli silně zpocení. Strážníci proto přivolali zdravotnickou záchrannou službu a ještě před jejím příjezdem děti vyndali z rozpáleného auta do stínu, kde se jejich stav zlepšil. „Po kontrole jejich zdravotního stavu zdravotníky a poučení byli chlapci v pořádku předáni zpět do péče matky,“ uvedla městská policie.

V autě stoupá teplota během několika minut

Strážníci zároveň znovu připomněli, že ponechávat děti nebo zvířata v uzavřeném autě během horkých dnů může mít fatální následky. Teplota uvnitř zaparkovaného vozu totiž velmi rychle stoupá a hrozí přehřátí organismu, dehydratace, kolaps i další vážné zdravotní komplikace.

Podobné případy se přitom opakují každé léto. Ani několik minut strávených na nákupu nemusí být bezpečných, zvlášť když auto stojí na přímém slunci.

Video se připravuje ...
Policisté vyprostili dítě z rozpáleného auta.
Zdroj: Facebook

Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.
Matka nechala tři děti v rozpáleném autě, zasahovali strážníci.

Témata:
záchrankadětistrážnícimatkaměstská policierozpálené autodítě v rozpáleném autězdravotnická záchranná službaobecní policieHradec Králové
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

šťoura ( 31. července 2026 17:28 )

Nejspíš okna ovládaná elektricky takže bez klíčku těžko a švihadla moc aut už asi nemá.

šťoura ( 31. července 2026 17:25 )

Tož ta by si to zasloužila!

krapotkin ( 31. července 2026 17:25 )

To ani ten desetiletý neuměl otevřít okénko ?

Uživatel_5898973 ( 31. července 2026 16:51 )

Matka ???! Takovouhle ♦️ do toho auta na slunci zavřít na 30 minut 👊... Samozřejmě bez zapnuté klimatizace a se zavřenými okny by z ní byla za chvíli slizká, rozteklá žába.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Utajená stránka zesnulého Hansarda: Vytouženého syna se dočkal až po 50
Utajená stránka zesnulého Hansarda: Vytouženého syna se dočkal až po 50
Aha!
„Já su tak šťastné!“ Před 55 lety přeplaval František Venclovský jako první Čech La Manche
„Já su tak šťastné!“ Před 55 lety přeplaval František Venclovský jako první Čech La Manche
Dáma
Kojenecká kolika dokáže potrápit. Takhle ji zvládnete!
Kojenecká kolika dokáže potrápit. Takhle ji zvládnete!
Maminka
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
Ženy
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
https://mojezdravi.zeny.cz/
Falešný prezident a firemní podvody. Spouští se obojek pro umělou inteligenci
Falešný prezident a firemní podvody. Spouští se obojek pro umělou inteligenci
e15
Nový kouč Denia: operace Schick, byt v Praze, jiní asistenti. Jak je na tom s angličtinou?
Nový kouč Denia: operace Schick, byt v Praze, jiní asistenti. Jak je na tom s angličtinou?
iSport
Okamurovo zoufalé zviditelňování a lavírující Babiš. SPD se vlamuje do resortů Plagy a Vojtěcha
Okamurovo zoufalé zviditelňování a lavírující Babiš. SPD se vlamuje do resortů Plagy a Vojtěcha
Reflex
Danakilská proláklina: Barevné peklo Etiopie, kde sůl znamená život i smrt
Danakilská proláklina: Barevné peklo Etiopie, kde sůl znamená život i smrt
Lidé a země