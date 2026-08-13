Pád armádního vrtulníku! Dva mrtví vojáci
V Texasu ve středu havaroval vrtulník typu Apache americké armády, zahynuli oba vojáci na palubě. Při pádu stroje do pole vypukl rozsáhlý požár vegetace, kvůli němuž muselo být evakuováno několik obydlí. Informovaly o tom v noci na dnešek SELČ tiskové agentury s odvoláním na místní představitele.
Nehoda se stala v okrese Bell, asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austinu, uvedl Cliff Coleman, mluvčí úřadu šerifa. Vojenská základna Fort Hood potvrdila, že se zřítil její útočný vrtulník AH-64 a že zahynuli dva vojáci, jejichž totožnost s ohledem na pozůstalé nezveřejnila. Soustrast rodinám na síti X vyjádřil texaský guvernér Greg Abbott.
Snímky z místa nehody zachycují hasiče, jak prohledávají hořící trosky uprostřed rozsáhlé plochy spálené trávy, odkud stoupá kouř. K uhašení požáru vyrazilo několik místních hasičských sborů, uvedl Coleman. Příčina havárie není bezprostředně známa, bylo zahájeno vyšetřování, řekl mluvčí. Vrtulník při pádu nenarazil do žádných domů ani jiných staveb, dodal.
V polovině června při nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech osm členů posádky, letadlo po pádu shořelo. Havarovaný stroj se účastnil zkušební mise v rámci programu, jehož cílem je udržet 65 let starou flotilu bombardérů v provozuschopném stavu alespoň do roku 2050. Příčina nehody se vyšetřuje.
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