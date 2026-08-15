Ničivé zemětřesení v dovolenkovém ráji: Úřady hlásí desítky obětí
Počet obětí zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu 15. srpna zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores, vzrostl na 38. Podle agentur to oznámil indonéský úřad pro zvládání katastrof. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před cunami, později ho však odvolaly. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány.
Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a ztěžují pátrací a záchranné akce, uvedl podle agentury AP policejní šéf Rudi Darmoko z provincie Východní Nusa Tenggara.
Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende v provincii Východní Nusa Tenggara.
Indonéská meteorologická agentura dříve vydala varování před cunami a vyzvala obyvatele, aby se zdržovali mimo pláže a břehy řek, uvedla AP. Úřady později varování odvolaly s tím, že monitorování neprokázalo žádné významné změny hladiny moře, které by představovaly hrozbu pro pobřežní obce.
Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté.
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