Ničivé zemětřesení v dovolenkovém ráji: Úřady hlásí desítky obětí

Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Aktualizováno -
15. srpna 2026
10:56
Autor: ČTK - 
15. srpna 2026
08:01

Počet obětí zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu 15. srpna zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores, vzrostl na 38. Podle agentur to oznámil indonéský úřad pro zvládání katastrof. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před cunami, později ho však odvolaly. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány.

Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a ztěžují pátrací a záchranné akce, uvedl podle agentury AP policejní šéf Rudi Darmoko z provincie Východní Nusa Tenggara.

Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende v provincii Východní Nusa Tenggara.

Indonéská meteorologická agentura dříve vydala varování před cunami a vyzvala obyvatele, aby se zdržovali mimo pláže a břehy řek, uvedla AP. Úřady později varování odvolaly s tím, že monitorování neprokázalo žádné významné změny hladiny moře, které by představovaly hrozbu pro pobřežní obce.

Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté.

,
Video se připravuje ...
Zemětřesení ve Venezuele

Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.
Indonésii zasáhlo ničivé zemětřesení.

Témata:
zraněníobětimrtvíostrovIndonésiezemětřeseníVýchodní Nusa TenggaraFlores
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

„Točím ti kozičky!“ Intimní video s Novákovou šokovalo internet
„Točím ti kozičky!“ Intimní video s Novákovou šokovalo internet
Aha!
Vzpomínáte? Takto vypadaly oblíbené potraviny za komunismu. Mnohé milujeme dodnes
Vzpomínáte? Takto vypadaly oblíbené potraviny za komunismu. Mnohé milujeme dodnes
Dáma
Kdy pustit školáka poprvé samotného do školy? Ve druhé třídě už to zvládne
Kdy pustit školáka poprvé samotného do školy? Ve druhé třídě už to zvládne
Maminka
Nesmrtelné pruhy: Letos hlásí návrat v odvážnější a širší verzi
Nesmrtelné pruhy: Letos hlásí návrat v odvážnější a širší verzi
Ženy
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Moje zdraví
Jediný radar v horské vesnici vybral 50 milionů. Řidiči zuří, starosta mluví o bezpečnosti
Jediný radar v horské vesnici vybral 50 milionů. Řidiči zuří, starosta mluví o bezpečnosti
e15
Jurásek přesně zapadá do Rosického vize, jenže Sparta akutně potřebuje lídry
Jurásek přesně zapadá do Rosického vize, jenže Sparta akutně potřebuje lídry
iSport
První vzpoura proti Babišovi. Jak ho vláda s extremisty připravila o vítězství v Senátu?
První vzpoura proti Babišovi. Jak ho vláda s extremisty připravila o vítězství v Senátu?
Reflex
Karel Štěpánek: Lidé si v Argentině z bezcenných pesos pletou radši kabelky
Karel Štěpánek: Lidé si v Argentině z bezcenných pesos pletou radši kabelky
Lidé a země