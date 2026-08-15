Rodina s dětmi bojovala o život v hořícím autě: Hasiče šokovalo chování řidičů
Rodina se třemi dětmi havarovala na rakouské dálnici A11. Auto po nárazu začalo hořet a část posádky uvázla uvnitř. Z desítek řidičů přispěchali na pomoc pouze dva muži.
Vážná nehoda zaměstnala v pátek ráno záchranné složky na dálnici A11 nedaleko rakouského Villachu. Auto s pětičlennou rodinou sjelo ze silnice a narazilo do zábrany u odpočívadla. Po nárazu začalo hořet.
„Pozorný řidič z podnikových hasičů společnosti Infineon, jenž dorazil k nehodě bezprostředně po jejím vzniku, požár úspěšně uhasil hasicím přístrojem,“ popsali hasiči ze St. Jakob im Rosental na Facebooku.
Z auta museli vystříhat otce
Žena se dokázala z vozu dostat a zachránit nejmladšího syna. Muž na předním sedadle ale zůstal zaklíněný a hasiči ho museli vyprostit pomocí hydraulických nůžek. Z auta následně dostali také tři děti ze zadní řady sedadel.
Nejhůře dopadla jedna z dívek. Po prvotním ošetření ji vrtulník transportoval do nemocnice. Zranění utrpěli i další členové rodiny.
Samotná nehoda však nebyla tím jediným, co zasahujícího profesionálního hasiče šokovalo. V době nehody jel náhodou po stejné dálnici a uvázl v koloně asi dvaceti aut. Když spatřil kouř, vzal hasicí přístroj a lékárničku a rozběhl se k místu nehody.
Desítky lidí přihlížely
Na pomoc mu přispěchal pouze další muž. Společně bojovali s požárem a poskytovali první pomoc zraněné rodině. Ostatní řidiči ale zůstali ve svých autech, přestože přímo před nimi hořel vůz s lidmi uvnitř. Navíc nevytvořili ani záchranářskou uličku.
„Pravděpodobně pořídili stovky fotografií. Kdyby policie nezařídila, aby uhnuli stranou, záchranáři by se k nehodě nedostali,“ popsal muž pro rakouský deník Kleine Zeitung.
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