Srážka autobusu s kamionem: 16 mrtvých a desítky zraněných
Nejméně 16 lidí v pátek zemřelo a zhruba 40 dalších utrpělo zranění při srážce autobusu s odstaveným nákladním vozem ve středním Kamerunu. Informovala o tom agentura AFP.
Nehoda se stala kolem 4:00 místního času (5:00 SELČ) v obci Nomalé na silnici spojující hlavní město Yaoundé se západními oblastmi země. Autobus přepravoval cestující, když narazil do odstaveného nákladního vozu.
Záchranáři, kteří na místo přijeli už krátce po nehodě, nalezli podle kamerunské veřejnoprávní stanice CRTV několik mrtvých. Zhruba 40 lidí převezli do okolních nemocnic. Není zatím jasné, kolik přesně lidí v autobuse cestovalo.
Podle Martiala Missimikina, ředitele nevládní organizace Sécuroute zaměřené na bezpečnost silničního provozu, mohla k nehodě přispět kombinace vysoké rychlosti a únavy. Riziko podle něj zvýšilo také to, že nákladní vůz byl naložený dřevěnými prkny, která byla umístěna šikmo.
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