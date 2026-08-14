Hoch (14) s audi u Hradce uháněl 193 km/h: Auto mu půjčil táta
Policisté z Královéhradecka měli ve čtvrtek velice neobvyklou silniční kontrolu. Zastavili vozidlo, u kterého naměřili rychlost 193 km/h. A to v místě, kde se smí jezdit pouze devadesátkou. Po zastavení je čekal další šok. Za volantem seděl teprve čtrnáctiletý chlapec!
Mladistvého piráta silnic zaznamenali policisté po sedmé hodině večer na silnici č. II/611. Auto, které se po okresce řítilo skoro dvoustovkou, zastavili u obce Obědovice. Rychlostní limit překročil o 103 km/h. Bylo mu navíc 14 let! „Provedená dechová zkouška u nezletilého byla negativní stejně jako drogový test. Chlapec policistům uvedl, že vozidlo je jeho otce,“ napsali policisté.
Otec následně na místo dorazil a přiznal, že synovi auto skutečně půjčil. Domluva však zněla tak, že chlapec měl jezdit pouze po soukromém pozemku. Za půjčení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky pro řízení, dostal hochův tatínek pokutu. Policisté hodlají případ vzhledem k nízkému věku pachatele odložit, celou věc se ale chystají předat orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Na závěr varovali, že i když se možná půjčení auta nezletilým potomkům může zdát jako zábava, ve skutečnosti jde o hazard s lidskými životy. „Řízení motorového vozidla vyžaduje potřebné znalosti, zkušenosti, odpovědnost a schopnost správně reagovat v krizových situacích, tyto kompetence rozhodně chlapec, navíc při téměř dvousetkilometrové rychlosti, neměl,“ uzavřeli.
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