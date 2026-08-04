Při vážné nehodě zasahoval lékařský tým a inspektor provozu. Přiletěl i vrtulník. „Co bylo důležité, než posádky dorazily, pomáhal zraněným náš kolega Martin, který náhodou projížděl kolem ve svém volnu,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Malá pacientka i její babička se nakonec zotavily. Paní Aneta, maminka dívenky, nejprve „andělům strážným“ adresovala dopis.
„Strach o život vlastního dítěte byl tou nejtěžší chvílí v mém životě. Celý záchranný tým na místě i v telefonu předvedl nejen absolutní profesionalitu, ale také neuvěřitelný lidský a citlivý přístup. Díky nim moje dcera neutrpěla hluboké psychické trauma, ale naopak na „pány z vrtulníku“ vzpomíná v dobrém. Ráda bych posádkám, které tehdy zasahovaly, poděkovala osobně,“ napsala Aneta.
Věnovala jim obrázky
Na dojemné setkání pna brněnské základně nyní skutečně došlo. Kromě záchranářů nechyběli ani lékaři, kteří při nehodě zasahovali. Emmička jim věnovala vlastnoručně namalované obrázky.
„Jsme rádi, že se dívenka zotavuje a tímto zdravíme i její babičku a přejeme jí, aby byla také brzy zcela v pořádku,“ shrnula mluvčí záchranky.
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