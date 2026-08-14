„Na střeše jednoho vagonu došlo k hoření spadlých drátů. Trakční vedení bylo vypnuto,“ uvedl Martin Kavka ze Správy železnic.
Na místo vyrazili hasiči drážní organizace i ti krajští. „Hašení probíhalo v dýchací technice, hasiči zasahovali i z vnitřního prostoru vlaku,“ uvedl za ně hasič Petr Andráško.
Evakuováno z vlaku muselo být 170 lidí. Příčina se vyšetřuje, v úvahu mimo jiné přichází vadný sběrač na lokomotivě či prověšení drátů vlivem horka. Provoz na hlavním koridoru byl obnoven zhruba o půlnoci aspoň po jedné koleji. Plný provoz nebyl obnoven ani v pátek.
Seznam zdejších vážných mimořádných událostí. Všechny se udály o letních prázdninách:
* 3. srpna 1990: Srážka rychlíku se silničním válcem na přejezdu (1 mrtvý, 3 zranění)
* 8. srpna 2008: Náraz rychlíku do zřícené konstrukce mostu (8 mrtvých, 95 zraněných)
* 22. července 2015: Srážka pendolina s kamionem na přejezdu (3 mrtví, 25 zraněných)
* 12. srpna 2026: Zablokování a zadýmení brzdového kotouče na vlaku (bez zranění)
* 13. srpna 2026: Rychlík strhl dráty trakčního vedení (170 evakuovaných, bez zranění)