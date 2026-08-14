„Na střeše jednoho vagonu došlo k hoření spadlých drátů. Trakční vedení bylo vypnuto,“ uvedl Martin Kavka ze Správy železnic.

Na místo vyrazili hasiči drážní organizace i ti krajští. „Hašení probíhalo v dýchací technice, hasiči zasahovali i z vnitřního prostoru vlaku,“ uvedl za ně hasič Petr Andráško.

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Rychlík u Studénky strhl trakční vedení, vagon začal hořet. (13. srpna 2026)
Zdroj: TV Polar

Evakuováno z vlaku muselo být 170 lidí. Příčina se vyšetřuje, v úvahu mimo jiné přichází vadný sběrač na lokomotivě či prověšení drátů vlivem horka. Provoz na hlavním koridoru byl obnoven zhruba o půlnoci aspoň po jedné koleji. Plný provoz nebyl obnoven ani v pátek.

Už zase: Náklaďák opět vjel na přejezd ve Studénce! Vlak projel těsně za ním

Náklaďák opět vjel na přejezd ve Studénce! Vlak projel těsně za ní! Policie hledá patrně polského řidiče.

Seznam zdejších vážných mimořádných událostí. Všechny se udály o letních prázdninách:

* 3. srpna 1990: Srážka rychlíku se silničním válcem na přejezdu (1 mrtvý, 3 zranění)

* 8. srpna 2008: Náraz rychlíku do zřícené konstrukce mostu (8 mrtvých, 95 zraněných)

* 22. července 2015: Srážka pendolina s kamionem na přejezdu (3 mrtví, 25 zraněných)

* 12. srpna 2026: Zablokování a zadýmení brzdového kotouče na vlaku (bez zranění)

* 13. srpna 2026: Rychlík strhl dráty trakčního vedení (170 evakuovaných, bez zranění)

Fotogalerie
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Hořící dráty na střeše vagonu už zastaveného rychlíku ve Studénce
Hořící dráty na střeše vagonu už zastaveného rychlíku ve Studénce
Autor: HZS MSK a TV Polar