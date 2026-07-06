Drama ve Vysoké Lípě: Požár hotelu vyhnal hosty na ulici

Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Ilustrační foto
Autor: ČTK - 
6. července 2026
16:35

Požár hotelu ve Vysoké Lípě v Českém Švýcarsku zaměstnal v pondělí před polednem devět hasičských jednotek. Kvůli ohni muselo budovu opustit osm lidí, nikdo neutrpěl zranění.

Hasiči na Děčínsku vyjížděli 6. června před polednem k požáru hotelu ve Vysoké Lípě, před ohněm evakuovali osm lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se na krovy a střechu, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.

K požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo devět jednotek, uzavřena byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. „Hasiči teď rozebírají střešní konstrukci a snaží se požár lokalizovat,“ doplnil mluvčí hasičů. Jak dlouho zásah potrvá, zatím nedokázal odhadnout.

Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Požár hotelu vyhnal hosty, hořela střecha.
Ilustrační foto

Témata:
požárhotelHasičský záchranný sborokres DěčínJetřichoviceVysoká LípaDěčínÚstecký kraj
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