Drama ve Vysoké Lípě: Požár hotelu vyhnal hosty na ulici
Požár hotelu ve Vysoké Lípě v Českém Švýcarsku zaměstnal v pondělí před polednem devět hasičských jednotek. Kvůli ohni muselo budovu opustit osm lidí, nikdo neutrpěl zranění.
Hasiči na Děčínsku vyjížděli 6. června před polednem k požáru hotelu ve Vysoké Lípě, před ohněm evakuovali osm lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se na krovy a střechu, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
K požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo devět jednotek, uzavřena byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. „Hasiči teď rozebírají střešní konstrukci a snaží se požár lokalizovat,“ doplnil mluvčí hasičů. Jak dlouho zásah potrvá, zatím nedokázal odhadnout.
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