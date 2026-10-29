Zoufalí blízcí pátrají po milovaných ve Španělsku: Herec hledá tatínka

Vlakový horor ve Španělsku: Zoufalí blízcí pátrají po milovaných.
Vlakový horor ve Španělsku: Zoufalí blízcí pátrají po milovaných.
Španělský herec Cesar Vicente
Srážka rychlovlaků ve Španělsku
Srážka rychlovlaků ve Španělsku
Autor: ČTK - 
29. října 2026
18:45

Rodiny pohřešovaných cestujících i více než den po srážce dvou vysokorychlostních vlaků ve středním Španělsku zoufale pátrají po svých blízkých. Neštěstí v provincii Toledo si podle dosavadních údajů vyžádalo nejméně 69 obětí a zhruba 200 zraněných.

Španělský král Felipe VI. s královnou Letizií ve čtvrtek navštívili zraněné v nemocnici v Toledu. Úřady pokračují v identifikaci obětí a vyšetřování příčin nehody. 

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Španělský král uvedl, že země znovu prožívá mimořádně těžkou ránu. Vyšetřování podle něj musí objasnit, jak a proč k tragédii došlo, uvedl španělský list El País. Premiér Pedro Sánchez, který se vydal na místo neštěstí, slíbil posílení bezpečnosti, aby se podobná událost neopakovala; vlaky se přitom ve Španělsku srazily i letos v lednu. Nehoda si tehdy vyžádala 46 mrtvých.

Příbuzní pohřešovaných tráví hodiny v provizorních centrech i nemocnicích a obracejí se na sociální sítě s žádostmi o pomoc. Zveřejňují fotografie svých blízkých, popis oblečení i údaje o vlaku a místě, kde cestovali.

Herec César Vicente přijel z rodné Sevilly do Toleda, aby našel svého otce, který seděl na místě 13A ve vlaku společnosti Renfe. „Mám tu svého otce a nevím, kde je. Doufám, že ho najdu,“ řekl AP. Noc strávil s matkou a tetou v náboženském centru, které úřady proměnily v zázemí pro rodiny zasažené neštěstím.

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Claudia Reina Regueraová zase stále nemá zprávy o svém 22letém bratru Davidovi, který cestoval v osmém vagonu vlaku Renfe z Madridu do Sevilly. Je železničním technikem a jel za rodinou. „Více než 24 hodin po nehodě o Davidovi stále nic nevíme,“ řekla stanici BBC.

Další muž, 57letý Manuel San Emeterio, pátrá po svém 54letém bratrovi. Úřady mu odebraly vzorek DNA, který mají porovnat se vzorky neidentifikovaných obětí. Podle BBC zatím španělská civilní garda evidovala 64 oznámení o pohřešovaných osobách.

Obyvatelé nedaleké obce Urda se po středeční srážce okamžitě vydali pomáhat zraněným. Přinášeli lékárničky, ošetřovali cestující a pomáhali jim dostat se z místa nehody. Některé přeživší odváželi do nedaleké sportovní haly vlastními auty, další lidé připravovali jídlo pro ty, kteří vyvázli bez zranění.

Stavební dělník David Gómez řekl deníku El País, že lidé se snažili dostat ven okny vagonů. Spolu s dalšími přítomnými překonali oplocení a začali zraněným poskytovat první pomoc ještě před příjezdem záchranných složek.

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Podle předsedy vlády regionu Kastilie-La Manchy Emiliana Garcíi-Pageho se v regionu zapojilo do pomoci více než 2000 dobrovolníků. Do zásahu bylo nasazeno přibližně 1300 pracovníků záchranných složek. Úřady zároveň vyzvaly obyvatele k darování krve.

Při nehodě se střetl vlak soukromého dopravce Iryo s vlakem státní společnosti Renfe, který mířil do Sevilly. Vlak Iryo podle dosavadních zpráv zůstal stát na kolejích, když do něj narazila souprava Renfe.

Ve Španělsku se zároveň rozproudila debata o možných příčinách tragédie. Podle BBC unikla nahrávka komunikace mezi dispečerem a strojvedoucími, která by mohla naznačovat pochybení při řízení provozu. Okolnosti nehody ale musí objasnit vyšetřování.

Odborový svaz CCOO vyzval k okamžitému odvolání ministra dopravy Óscara Puenteho. Kritizoval jej za to, že podle odborářů svaloval odpovědnost na zaměstnance ještě před dokončením vyšetřování. Ministr chce o nehodě informovat poslance a na pátek svolal tiskovou konferenci.

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Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10.2026)
Zdroj: Guardia Civil

Vlakový horor ve Španělsku: Zoufalí blízcí pátrají po milovaných.
Vlakový horor ve Španělsku: Zoufalí blízcí pátrají po milovaných.
Španělský herec Cesar Vicente
Srážka rychlovlaků ve Španělsku
Srážka rychlovlaků ve Španělsku

Témata:
ŠpanělskoEl PaísSevillaToledoFilip VI. Španělskýnehodavysokorychlostní vlakoběťRed Nacional de los Ferrocarriles EspañolesProvincie Toledo
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