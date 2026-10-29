Pohádkový komín se zřítil! Na místě zemřeli turisté
V turecké oblasti Kappadokie, která patří k oblíbeným turistickým cílům, se ve čtvrtek zřítil kus skalního útvaru přezdívaného pohádkový komín. Důvodem byl zřejmě sesuv půdy způsobený silnými dešti. Dva lidé zemřeli a jeden člověk byl zraněn. Státní příslušnost obětí není známá.
„Neštěstí se stalo kolem 15:15 (13:15 SELČ), příčinou byl pád části skály způsobený sesuvem půdy ve městě Göreme v provincii Nevşehir,“ uvedl Huseyin Kok, guvernér provincie Nevşehir. „Našli jsme bohužel těla dvou lidí a jednu zraněnou osobu, která byla převezena do nemocnice,“ dodal s tím, že na místě pokračují záchranné práce.
Historický region Kappadokia proslul neobvykle formovanými skalními útvary, kterým se přezdívá pohádkové komíny a které vznikly dávnou sopečnou činností. Jsou zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO a ročně tuto oblast navštíví na 2,5 milionu turistů. Mnozí si rovněž kupují výlet balonem s výhledem na zajímavou krajinu.
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