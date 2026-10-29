Vražda problémového souseda v Jablonci: Nečekané rozhodnutí policie
V Jablonci nad Nisou zemřel v neděli násilnou smrtí muž. Z vraždy policie obvinila jeho známého, stíhaný je vazebně. Policie o tom ve čtvrtek informovala na síti X
„V neděli jsme přijali oznámení o úmrtí muže v bytě v Jablonci nad Nisou. Krajští kriminalisté ho na základě provedených úkonů kvalifikovali jako vraždu. Z ní již obvinili muže středního věku, který se se zavražděným znal,“ uvedla policie. Vazbu na obviněného uvalil soud ve středu. Obětí byl podle místních problémový soused.
Jak pro CNN Prima News jeden z nich uvedl, soused často ostatní napadal a rušil noční klid. „Bylo to hrozné, trvalo to dlouhá léta. Policie tu byla každou chvíli,“ uvedla žena z vedlejšího bytu. „Byl psychicky nemocný, ale nechtěl se léčit. Dokonce ho odvezli někam do léčebny, ale zase se vrátil zpátky. Dělal nám tady ze života peklo, někteří lidé se kvůli němu raději odstěhovali. Přespávali u něj bezdomovci, se kterými popíjel, bral drogy,“ popsala sousedka s tím, že se ho ostatní báli. Jednou měl dokonce vyhrožovat zbraní. „Nikomu smrt nepřeju, ale i když to může znít strašně, tohle je pro nás vysvobození,“ dodala další z obyvatelek.
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