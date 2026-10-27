Slováci v Anglii měli ubodat novorozené miminko! Poslední rozloučení se zavražděnou Máriou (†1 den)

Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Obviněná matka dítěte Andrea.
Obviněný Peter.
Autor: Kamil Morávek - 
27. října 2026
11:32

V britském městě Sheffield proběhlo poslední rozloučení se zavražděnou Máriou. Miminko slovenských rodičů zemřelo jen pár hodin po narození. Podle pitvy utržilo 33 bodnořezných ran! Mezi podezřelými je i její matka, kterou policie z vazby na pohřeb nepustila.

Obřad probíhal na sheffiledském městském hřbitově. Novorozenou Márii pohřbili v bílé rakvi a bílých šatech. Obřad proběhl v katedrále sv. Marie. Po slovech faráře se příbuzní sešli kolem rakve a vytvořili úzký kruh. K rakvi si následně klekl dědeček dívky, sklonil k ní hlavu a děvčátku chvíli něco šeptal.

„Po svaté mši smuteční průvod zamířil na hřbitov, kde rakev uložili do země,“ popsala pro deník Nový čas Naďa Boldiová z organizace Hope for You All in One. Tato skupina pomáhá lidem v nouzi a policie ji v tomto případě přizvala na pomoc v komunikaci s obviněnými.

Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
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Pohřeb se původně měl konat až v dubnu příštího roku, po skončení soudního procesu, který by měl tou dobou začít. Mezi obviněnými je matka miminka Andrea (20) a dále pak Peter (19), Nina (37), Peter (38) a jedna nezletilá dívka, která je obviněna z maření spravedlnosti. Andrea je podle Boldiové ve velmi špatném psychickém stavu a tvrdí, že s vraždou nemá nic společného. „Od bolesti ze ztráty dcerky křičela tak silně, že ji bylo slyšet až na ulici pod okny soudu,“ tvrdí Boldiová.

Tělíčko Márie policisté objevili v přístavku domu zabalené v ručníku. Mělo na sobě třiatřicet bodnořezných ran.

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Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Obviněná matka dítěte Andrea.
Obviněný Peter.

Témata:
angliesmrtvraždasmrt dítěteSlovenskopoliciepohřebrakevSheffield
Kamil Morávek
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losek ( 27. října 2026 12:27 )

Nebyli to Slováci, byli to Romové ❗❗

Uživatel_5488316 ( 27. října 2026 12:23 )

tyhle věci se daj řešit i jinak...

Květa Černá ( 27. října 2026 12:14 )

Lidská zrůda, která nemá právo na život!!!

Termitwan Dušek ( 27. října 2026 12:01 )

Špagát 👎 👎 👎

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