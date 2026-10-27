Slováci v Anglii měli ubodat novorozené miminko! Poslední rozloučení se zavražděnou Máriou (†1 den)
V britském městě Sheffield proběhlo poslední rozloučení se zavražděnou Máriou. Miminko slovenských rodičů zemřelo jen pár hodin po narození. Podle pitvy utržilo 33 bodnořezných ran! Mezi podezřelými je i její matka, kterou policie z vazby na pohřeb nepustila.
Obřad probíhal na sheffiledském městském hřbitově. Novorozenou Márii pohřbili v bílé rakvi a bílých šatech. Obřad proběhl v katedrále sv. Marie. Po slovech faráře se příbuzní sešli kolem rakve a vytvořili úzký kruh. K rakvi si následně klekl dědeček dívky, sklonil k ní hlavu a děvčátku chvíli něco šeptal.
„Po svaté mši smuteční průvod zamířil na hřbitov, kde rakev uložili do země,“ popsala pro deník Nový čas Naďa Boldiová z organizace Hope for You All in One. Tato skupina pomáhá lidem v nouzi a policie ji v tomto případě přizvala na pomoc v komunikaci s obviněnými.
Pohřeb se původně měl konat až v dubnu příštího roku, po skončení soudního procesu, který by měl tou dobou začít. Mezi obviněnými je matka miminka Andrea (20) a dále pak Peter (19), Nina (37), Peter (38) a jedna nezletilá dívka, která je obviněna z maření spravedlnosti. Andrea je podle Boldiové ve velmi špatném psychickém stavu a tvrdí, že s vraždou nemá nic společného. „Od bolesti ze ztráty dcerky křičela tak silně, že ji bylo slyšet až na ulici pod okny soudu,“ tvrdí Boldiová.
Tělíčko Márie policisté objevili v přístavku domu zabalené v ručníku. Mělo na sobě třiatřicet bodnořezných ran.
Nebyli to Slováci, byli to Romové ❗❗