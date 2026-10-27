V Jablonci záhadně zemřel problémový soused: Šlo o vraždu? Slova místních šokují
Policisté v Jablonci nad Nisou vyšetřují smrt problémového souseda, který dlouhodobě obtěžoval další obyvatele panelového domu. Příčinu smrti kriminalisté vyšetřují. K případu se vyjádřili také místní.
Tělo problémového souseda policisté nalezli v neděli 25. října v panelovém domě v ulici Pasířská v Jablonci nad Nisou. Jak potvrdila krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová, u muže byla nařízena soudní pitva. V bytě se přitom měli nacházet i další lidé. Ačkoliv na místě jednoho z nich policisté zadrželi, muž v poutech skončil pouze z toho důvodu, že neposlechl jejich výzvy. V souvislosti s úmrtím tak policie nikoho nezadržela.
Sousedé se ho báli
Jak pro CNN Prima News uvedl jeden z místních, problémový soused často ostatní napadal a rušil noční klid. „Bylo to hrozné, trvalo to dlouhá léta. Policie tu byla každou chvíli,“ uvedla žena z vedlejšího bytu. „Byl psychicky nemocný, ale nechtěl se léčit. Dokonce ho odvezli někam do léčebny, ale zase se vrátil zpátky. Dělal nám tady ze života peklo, někteří lidé se kvůli němu raději odstěhovali. Přespávali u něj bezdomovci, se kterými popíjel, bral drogy,“ popsala sousedka s tím, že se ho ostatní báli. Jednou měl dokonce vyhrožovat zbraní. „Nikomu smrt nepřeju, ale i když to může znít strašně, tohle je pro nás vysvobození,“ dodala další z obyvatelek.
Podle místních problémového souseda našli v posteli s rozbitou hlavou. Policie zatím nemůže vyloučit, že se na jeho smrti podílel někdo další.
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