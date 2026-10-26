Poslední rozloučení se zavražděnou družinářkou Eliškou: Dojemný vzkaz na parte
Velké Poříčí se připravuje na poslední rozloučení s vychovatelkou Eliškou. Oblíbená družinářka se minulý týden nevrátila domů, její tělo našli policisté u řeky Metuje. Byla zavražděna. Rodina nyní zveřejnila parte.
Oblíbená vychovatelka (†61) ze školní družiny ve Velkém Poříčí na Náchodsku se minulý týden stala obětí brutální vraždy. Její smrt zasáhla místní obyvatele i školu, kde pracovala. Nyní se objevilo parte s informacemi o posledním rozloučení.
„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut,“ stojí na smutečním oznámení. Rodina na Elišku vzpomíná jako na drahou a starostlivou manželku, maminku a babičku. Obřad se uskuteční v pátek 30. října v obřadní síni ve Velkém Poříčí. Po něm bude následovat zpopelnění.
Z práce už se nevrátila
Ve čtvrtek 22. října se Eliška nevrátila domů a nikdo se jí nemohl dovolat. Policisté následně objevili její tělo na břehu řeky Metuje. Žena utrpěla mnohočetná bodná a řezná poranění.
Policisté ještě během noci zadrželi muže (34), později ho obvinili z vraždy. Podle informací CNN Prima NEWS měl dlouhé roky žít v ústraní, téměř nevycházet z domova a většinu času trávit u počítače. V sobotu 24. října rozhodl Okresní soud v Náchodě o vzetí obviněného do vazby. Kriminalisté nadále zjišťují, co přesně se v osudný den odehrálo a proč muž na vychovatelku zaútočil.
Květiny a svíčky u řeky
Smrt oblíbené družinářky zasáhla také místní školu. Ta nabídla psychologickou pomoc dětem, zaměstnancům i rodičům. U místa nálezu těla vzniklo pietní místo s květinami a fotografií vychovatelky. Lidé tak mohou na Elišku zavzpomínat ještě před posledním rozloučením.
Hrozný no. Chudák ženská a rodina 🙄