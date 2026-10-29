Autobus na Chebsku boural na namrzlé silnici: Cestující utrpěli zranění!

U Chebu havaroval autobus na namrzlé vozovce, dva lidé utrpěli zranění
U Chebu havaroval autobus na namrzlé vozovce, dva lidé utrpěli zranění
U Chebu havaroval autobus na namrzlé vozovce, dva lidé utrpěli zranění
U Chebu havaroval autobus na namrzlé vozovce, dva lidé utrpěli zranění
Ilustrační foto
Autor: ČTK - 
29. října 2026
09:56

Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval ve čtvrtek ráno autobus. Cestovalo v něm 12 lidí a řidič. Při nehodě se dva lidé zranili, informovala zastupující mluvčí krajských hasičů Jana Třísková. Na místě stále zasahují záchranné složky.

Nehoda se stala po 07:00. „Autobus bylo po nehodě nutné stabilizovat a následně hasiči z autobusu cestující evakuovali,“ popsala mluvčí. Zásah podle ní komplikovala namrzlá vozovka.

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V Karlovarském kraji ve čtvrtek nad ránem klesly na některých místech teploty pod bod mrazu. Navíc byla mlha, která na vozovkách místy namrzala. Například v Mariánských Lázních, které jsou poblíž místa nehody, klesla teplota před 06:00 na minus 0,7 stupně Celsia. V Krušných horách teploty klesaly i pod minus tři stupně Celsia.

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Zdroj: Guardia Civil

Témata:
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