Autobus na Chebsku boural na namrzlé silnici: Cestující utrpěli zranění!
Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval ve čtvrtek ráno autobus. Cestovalo v něm 12 lidí a řidič. Při nehodě se dva lidé zranili, informovala zastupující mluvčí krajských hasičů Jana Třísková. Na místě stále zasahují záchranné složky.
Nehoda se stala po 07:00. „Autobus bylo po nehodě nutné stabilizovat a následně hasiči z autobusu cestující evakuovali,“ popsala mluvčí. Zásah podle ní komplikovala namrzlá vozovka.
V Karlovarském kraji ve čtvrtek nad ránem klesly na některých místech teploty pod bod mrazu. Navíc byla mlha, která na vozovkách místy namrzala. Například v Mariánských Lázních, které jsou poblíž místa nehody, klesla teplota před 06:00 na minus 0,7 stupně Celsia. V Krušných horách teploty klesaly i pod minus tři stupně Celsia.
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