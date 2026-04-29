Možné pohřbení zaživa na Slovensku: Františka pochovali podruhé! Rodina má důkazy, že ožil?
Pohřebáci, policisté i soudní lékař v posledních dnech řešili podivný případ ve slovenské obci Bijacovce. Rodina zesnulého Františka se začala obávat, že byl pohřben zaživa! Hned několik svědků včetně policie slyšelo podivné bouchání z rakve, a to dva týdny po pohřbu. Po otevření schránky rodina přišla s důkazy. František podle nich ožil. Pitva tvrzení nepotvrdila a druhý pohřeb se konal v úterý 28. dubna.
Slovenská obec Bijacovce zažívá v posledních dnech krušné časy. Táta František (✝60) zemřel před několika týdny po amputaci nohy. Přestože od pohřbu uběhlo přibližně 14 dní, svědci údajně slyšeli při návštěvě hrobu zvuky a bouchání. Na místo dorazila policie, která měla zaslechnout totéž.
Po přibližně osmi hodinách na místo dorazil i soudní lékař, který rakev otevřel. Rodina si je jistá, že po odhalení něco nesedělo. Nebožtík byl prý celý opocený a měl mít ruce v jiné poloze, než v jaké ho pochovali. Dary v podobě uložených předmětů měly být kolem něj jinak uspořádané. „Ano, byl zpocený a hned tu truhlu zavřeli,“ popsala příbuzná pro server PLUS Jeden Deň.
Následně ukázala zlomený šroub. „Šrouby! Tady je důkaz, že otec bil na truhlu a je to zlomené (šroub, pozn. red.). A v truhle to nemůže být zlomené! (…),“ vysvětlila. Podle dostupných informací pitva neměla prokázat jakékoliv zvláštnosti. František zemřel po amputaci nohy na sepsi.
Po otevření rakve proběhl v úterý 28. dubna druhý pohřeb. „Nikdy by nás nenapadlo, že ho budeme pochovávat dvakrát,“ řekla jedna z přítomných. Podivný případ zaskočil i kněze, který podle vlastních slov nikdy podobnou situaci nezažil. „Strach dělá svoje, musím říct, že Romové jsou citliví na takové duchovní věci a věří, že po smrti život pokračuje, (…)“ vyjádřil se.
Zvuky z rakve přitom měly být velmi silné. „Malý chlapec zakřičel: ‚Tati!‘ a v tu chvíli se ozvalo bouchání. Všichni jsme strnuli. Tak jsme se lekli, že jsme utekli na všechny strany,“ popsal svědek události. Kněz, soudní znalec i policie se domnívají, že se muselo jednat o fyziologický jev.