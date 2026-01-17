Zuzana má za sebou operace, chemoterapii i biologickou léčbu. Posádku rychlé lékařské pomoci ale neopustila. Dál vyjíždí s obrovským nasazením sama zachraňovat lidské životy a pomáhá nemocným.
„O volných víkendech ještě navíc pracuje i v mobilním hospici,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Doma na ni navíc čekají dva malí kluci, kterým je milující a pečující mámou.
Miliony na léčbu
Náklady na další léčebné postupy, které mohou pomoci, ale nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, jsou téměř dva miliony korun. „Pro Zuzku a její rodinu však není možné je bez pomoci finančně zvládnout,“ uvedl mluvčí.
Sbírka umožní Zuzce soustředit se na to nejdůležitější – léčbu a čas se svými dětmi, bez neustálého stresu z finanční nejistoty. „Příspěvek jí pomůže projít náročným obdobím s větším klidem a nadějí," dodal mluvčí Humpl.
Statečné lékařce Zuzaně Klusové můžete přispět na transparentní účet Nadačního fondu Kryštůfek, do zprávy pro příjemce uveďte: ZZSMSK.
