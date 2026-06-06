Největší akce pozemních sil v Česku pro veřejnost představuje dynamické ukázky vojenské techniky, z novinek například bojové vozidlo pěchoty CV90 a tank Leopard 2A4. Diváci mohou zhlédnout historické scény.
Když zaburácel v dálce silný motor, bylo všem jasné, že na scénu přijíždí chlouba české armády, útočný tan Leopard 2A4. Objevil se nejen při ukázce svých jízdních vlastností, ale děti si mohli na něj i vlézt a zblízka si ho dobře prohlédnout.
Armáda přilákala na Bahna 50 tisíc lidí. (6. června 2026) Zbyněk Schnapka
„K vidění tu také bylo třeba vozidlo Kajman, kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur II, lehké obrněné vozidlo Iveco, obrněné vozidlo Titus či samohybná kanónová houfnice ráže 152 mm,“ řekl mluvčí Velitelství pozemních sil AČR Richard Maňásek.
Lidem se na Bahnech líbilo, hlavně pak dětem. „Nejlepší byly ty houfnice. Když vystřelili, to byla rána. Parádní je taky kulomet na autě. Mohl jsem si ho vyzkoušet,“ řekl Marek Ulašín (8), který sem přijel s rodiči z Hřebřan na Domažlicku. „Parádní je čtyřkolka vojáků. Mohl jsem na ní sedět,“ prozradil Jakub Šlajs (4), který dorazil s tátou z Blovic na Plzeňsku.
Bahna začala v roce 1990 jako malé setkání nadšenců vojenské techniky spojené s jízdou v náročném terénu. Od roku 1994 se akce koná jako oficiální armádní Den pozemního vojska. Bezplatnou akci navštíví za jeden den desetitisíce lidí.