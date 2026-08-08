Nehoda českých řidičů v Bavorsku: Pět vážně zraněných! Zasahoval vrtulník

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: HZS ZK)
Autor: ČTK - 
8. srpna 2026
09:19

Při čelní srážce tří vozidel na spolkové silnici B20 u bavorského Straubingu se vážně zranilo pět lidí. Mikrobus s českou posádkou z dosud neznámých příčin vjel do protisměru a narazil do dalšího auta, které rovněž řídil Čech. Po střetu následovala kolize s třetím vozidlem. Tři lidé utrpěli lehká zranění a pět vážně zraněných museli záchranáři letecky přepravit do nemocnic.

Pět vážně zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vozidel s českými řidiči na spolkové silnici B20 u východobavorského Straubingu. Účastníkem nehody, která se stala v pátek odpoledne, byl i třetí automobil, informoval dnes web Tag24 s odvoláním na policii.

Pět vážně zraněných muselo být letecky transportováno do nemocnic, někteří záchranářským vrtulníkem. Tři lidé utrpěli lehká zranění, dodala policie. Silnice B20 musela být na několik hodin uzavřena.

Nehody, která se stala v pátek kolem 13:20, se zúčastnila tři vozidla. Mikrobus z České republiky se třemi cestujícími ze zatím neznámých důvodů vjel do protisměru poblíž obce Oberschneiding a srazil se s protijedoucím vozidlem. Automobil se čtyřmi osobami řídil také muž z České republiky.

Po čelní srážce se mikrobus srazil také s vozidlem, které řídila mladá žena. Ve svém automobilu byla sama.

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Při srážce s kamionem přišel řidič o ruku.
Zdroj: PČR

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Květa Černá ( 8. srpna 2026 10:00 )

Policie, záchranné systémy, urgentní příjmy všude ve světy, Čechy velmi dobře znají!!! Je to jejich nejčetnější a stabilní klientela...

heřman khon ( 8. srpna 2026 09:52 )

určitě duchodci jeli z lyžovačky v Alpách.

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