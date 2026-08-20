Nehoda vrtulníku v Keni: Zemřel šéf tajné služby s manželkou!

Oběti pádu vrtulníku v Keni
Oběti pádu vrtulníku v Keni
Zesnulý šéf ekvádorské rozvědky, Sensi-Contugi
Manželka šéfa ekvádorské rozvědky, Stephany Hollihanová
Místo zřízení vrtulníku v Keni
Autor: Nicole Vášová, ČTK - 
20. srpna 2026
14:25

Sedm lidí včetně šesti turistů a pilota zahynulo tento týden v severní Keni, když se s nimi u stolové hory Mount Ololokwe zřítil vrtulník. Mezi zesnulými byl šéf ekvádorské rozvědky s manželkou! Další obětí nehody byl i manažer španělské televizní sítě.

Obrovská tragédie se stala ve středu 19. srpna v Keni, nedaleko posvátného místa na úpatí hory Ololokwe. Při vyhlídkovém letu havaroval v členitém terénu vrtulník s pilotem a šestičlennou posádkou. Nikdo z přítomných nehodu nepřežil. Podle informací keňské policie a amerického ministerstva zahraničí bylo pět zesnulých turistů ze Spojených států.

Ekvádor později potvrdil, že mezi mrtvými byl šéf zpravodajské služby této jihoamerické země, Sensi-Contugi (†42), který byl v Keni na dovolené se svou manželkou Stephany Hollihanovou. Žena byla občankou Ekvádoru a USA.

„V této chvíli hlubokého zármutku vyjadřuje vláda upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým a spolupracovníkům,“ uvedla ekvádorská prezidentská kancelář v prohlášení zveřejněném na platformě X. Sensi-Contugi měl se svou ženou dvě děti a přátelil se s ekvádorským prezidentem Danielem Nobou.

„S hlubokým zármutem oznamujeme úmrtí naší zakladatelky a generální ředitelky Stephany Hollihanové,“ vyjádřila se luxusní značka oblečení Sensi Studio. „Stephany byla srdcem i vizionářkou značky. Její vášeň pro design, řemeslné zpracování a lidi, kteří za výrobou stojí, formovala tuto značku i nás všechny, kdo jsme měli tu čest být součástí její cesty. V těchto nesmírně těžkých chvílích jsme myšlenkami s jejich rodinami, přáteli a blízkými,“ vzkázala.

Mezi mrtvými byl i José Suárez (†55), manažer společnosti Telemundo, španělsky vysílající televizní sítě vlastněné společností NBC Universal. „S velkým zármutkem jsme přijali tragickou zprávu, že José zahynul při havárii vrtulníku v Keni,“ uvedla stanice v prohlášení.

Oblast kolem stolové hory Mount Ololokwe, známé také jako Ol Donyo Sabache, je součástí severního turistického okruhu, který v Keni přitahuje zahraniční návštěvníky svými přírodními rezervacemi a chráněnými oblastmi. K přepravě turistů mezi safari, chráněnými oblastmi a dalšími destinacemi v odlehlých částech severní Keni se hojně využívají lehká letadla a vrtulníky.

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U Atén se při hašení požárů srazily dva záchranářské vrtulníky. Jedna posádka je nezvěstná.
Zdroj: X @visegrad24/Blesk
Oběti pádu vrtulníku v Keni
Oběti pádu vrtulníku v Keni
Zesnulý šéf ekvádorské rozvědky, Sensi-Contugi
Manželka šéfa ekvádorské rozvědky, Stephany Hollihanová
Místo zřízení vrtulníku v Keni

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smrtrozvědkarotragédieOlolokweSensi-ContugiJosé SuárezKeňaUSAEkvádorstolová horanehodaMinisterstvo zahraničí Spojených států americkýchoběťvrtulník
Nicole Vášová
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