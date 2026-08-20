Nehoda vrtulníku v Keni: Zemřel šéf tajné služby s manželkou!
Sedm lidí včetně šesti turistů a pilota zahynulo tento týden v severní Keni, když se s nimi u stolové hory Mount Ololokwe zřítil vrtulník. Mezi zesnulými byl šéf ekvádorské rozvědky s manželkou! Další obětí nehody byl i manažer španělské televizní sítě.
Obrovská tragédie se stala ve středu 19. srpna v Keni, nedaleko posvátného místa na úpatí hory Ololokwe. Při vyhlídkovém letu havaroval v členitém terénu vrtulník s pilotem a šestičlennou posádkou. Nikdo z přítomných nehodu nepřežil. Podle informací keňské policie a amerického ministerstva zahraničí bylo pět zesnulých turistů ze Spojených států.
Ekvádor později potvrdil, že mezi mrtvými byl šéf zpravodajské služby této jihoamerické země, Sensi-Contugi (†42), který byl v Keni na dovolené se svou manželkou Stephany Hollihanovou. Žena byla občankou Ekvádoru a USA.
„V této chvíli hlubokého zármutku vyjadřuje vláda upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým a spolupracovníkům,“ uvedla ekvádorská prezidentská kancelář v prohlášení zveřejněném na platformě X. Sensi-Contugi měl se svou ženou dvě děti a přátelil se s ekvádorským prezidentem Danielem Nobou.
„S hlubokým zármutem oznamujeme úmrtí naší zakladatelky a generální ředitelky Stephany Hollihanové,“ vyjádřila se luxusní značka oblečení Sensi Studio. „Stephany byla srdcem i vizionářkou značky. Její vášeň pro design, řemeslné zpracování a lidi, kteří za výrobou stojí, formovala tuto značku i nás všechny, kdo jsme měli tu čest být součástí její cesty. V těchto nesmírně těžkých chvílích jsme myšlenkami s jejich rodinami, přáteli a blízkými,“ vzkázala.
Mezi mrtvými byl i José Suárez (†55), manažer společnosti Telemundo, španělsky vysílající televizní sítě vlastněné společností NBC Universal. „S velkým zármutkem jsme přijali tragickou zprávu, že José zahynul při havárii vrtulníku v Keni,“ uvedla stanice v prohlášení.
Oblast kolem stolové hory Mount Ololokwe, známé také jako Ol Donyo Sabache, je součástí severního turistického okruhu, který v Keni přitahuje zahraniční návštěvníky svými přírodními rezervacemi a chráněnými oblastmi. K přepravě turistů mezi safari, chráněnými oblastmi a dalšími destinacemi v odlehlých částech severní Keni se hojně využívají lehká letadla a vrtulníky.
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