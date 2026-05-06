Milimetry od katastrofy: Boeing škrtl o projíždějící kamion

Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Řidič naštěstí utrpěl jen lehká zranění od střepů.
Autor: Kamil Morávek - 
6. května 2026
09:55

V americkém městě Baltimore téměř došlo v neděli ke katastrofě. O auto jedoucí po dálnici u letiště tam škrtlo nízko letící letadlo. Řidič naštěstí vyvázl jen s menšími poraněními. Podle rodiny ho však zážitek traumatizoval.

Let UA169 měl do Baltimoru namířeno z italských Benátek. Ranvej, na kterou mělo namířeno, je pověstná svou náročností při přistávání. Je totiž poměrně blízko dálnice. Posádka letadla zřejmě při přistání podcenila výšku, protože letadlo podvozkem zavadilo o projíždějící nákladní auto a sloup u silnice.

Video  Letadlo při přistávání podvozkem trefilo nákladní auto na dálnici sousedící s letištěm.  - X.com
Video se připravuje ...

V autě zrovna seděl Warren Boardley Jr., který rozvážel pekárenské zboží. Podvozek při incidentu prorazil čelní sklo auta, Warren tak během nehody utrpěl několik zranění od střepů. Mimo to však vyvázl v pořádku. „Fyzicky se zotaví, ale psychicky se s tím bude potýkat ještě dlouho,“ řekl pro CBS Warrenův otec. Trasu prý jezdil pět dní v týdnu posledních sedm let. Nyní se zotavuje a už prý jezdit dál nehodlá.

„Ze všeho, co se mu mohlo stát, to bylo zrovna letadlo? Na to se člověk prostě nemůže připravit. Nikdy by mě nenapadlo, že mě v autě může trefit letadlo,“ popsal Warren. Rodina se zatím prý radí s právníky a shromažďuje důkazy. Žaloba je prý stále na stole. 

Incident už vyšetřuje americký Úřad pro dopravu. Podle vyjádření United Airlines, kterým letoun patří, narazil jen do sloupu veřejného osvětlení. „Letadlo následně bezpečně dojelo na své místo a nikdo na palubě neutrpěl zranění,“ stojí v prohlášení. O srážce s autem se ale nic nepíše.

Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Letadlo podvozkem škrtlo o projíždějící kamion.
Řidič naštěstí utrpěl jen lehká zranění od střepů.

Témata:
nehodaletadloletištědálnicesloupsilniceUnited AirlinesBaltimorezranění
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patri Malý ( 6. května 2026 11:20 )

To jsem si myslel, že řidiči náklaďáků jsou větší frajeři, ale jsou to obyčejné sr...ačky...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zlo na oslavě Bohdalové: Rozvod Jandových na spadnutí?
Zlo na oslavě Bohdalové: Rozvod Jandových na spadnutí?
Aha!
Sára (46): Splnila jsem si životní sen, manželovi se moje cesta nelíbí
Sára (46): Splnila jsem si životní sen, manželovi se moje cesta nelíbí
Dáma.cz
Kdy řešit rovnátka u dětí? Čím dříve se odhodláte, tím bude léčba jednodušší a mnohdy kratší, říká ortodontista
Kdy řešit rovnátka u dětí? Čím dříve se odhodláte, tím bude léčba jednodušší a mnohdy kratší, říká ortodontista
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Velké stěhování na Florenci. Autobusové nádraží se přesune, místo něj vznikne nová budova
Velké stěhování na Florenci. Autobusové nádraží se přesune, místo něj vznikne nová budova
e15
Hynek po konci v Litvínově: zůstane v extralize. Kdo Vervu přihlásí do soutěže?
Hynek po konci v Litvínově: zůstane v extralize. Kdo Vervu přihlásí do soutěže?
iSport
Jana Bendová: Čím víc pruhů, tím víc Okamura. Se zlem se neusmiřujme, říká správně Zeman, myslí i Kreml?
Jana Bendová: Čím víc pruhů, tím víc Okamura. Se zlem se neusmiřujme, říká správně Zeman, myslí i Kreml?
Reflex
Když se místo pacientů stěhují do nemocnice nájemníci. Švýcaři vsadili na odvážný tah
Když se místo pacientů stěhují do nemocnice nájemníci. Švýcaři vsadili na odvážný tah
Lidé a země