Milimetry od katastrofy: Boeing škrtl o projíždějící kamion
V americkém městě Baltimore téměř došlo v neděli ke katastrofě. O auto jedoucí po dálnici u letiště tam škrtlo nízko letící letadlo. Řidič naštěstí vyvázl jen s menšími poraněními. Podle rodiny ho však zážitek traumatizoval.
Let UA169 měl do Baltimoru namířeno z italských Benátek. Ranvej, na kterou mělo namířeno, je pověstná svou náročností při přistávání. Je totiž poměrně blízko dálnice. Posádka letadla zřejmě při přistání podcenila výšku, protože letadlo podvozkem zavadilo o projíždějící nákladní auto a sloup u silnice.
V autě zrovna seděl Warren Boardley Jr., který rozvážel pekárenské zboží. Podvozek při incidentu prorazil čelní sklo auta, Warren tak během nehody utrpěl několik zranění od střepů. Mimo to však vyvázl v pořádku. „Fyzicky se zotaví, ale psychicky se s tím bude potýkat ještě dlouho,“ řekl pro CBS Warrenův otec. Trasu prý jezdil pět dní v týdnu posledních sedm let. Nyní se zotavuje a už prý jezdit dál nehodlá.
„Ze všeho, co se mu mohlo stát, to bylo zrovna letadlo? Na to se člověk prostě nemůže připravit. Nikdy by mě nenapadlo, že mě v autě může trefit letadlo,“ popsal Warren. Rodina se zatím prý radí s právníky a shromažďuje důkazy. Žaloba je prý stále na stole.
Incident už vyšetřuje americký Úřad pro dopravu. Podle vyjádření United Airlines, kterým letoun patří, narazil jen do sloupu veřejného osvětlení. „Letadlo následně bezpečně dojelo na své místo a nikdo na palubě neutrpěl zranění,“ stojí v prohlášení. O srážce s autem se ale nic nepíše.
To jsem si myslel, že řidiči náklaďáků jsou větší frajeři, ale jsou to obyčejné sr...ačky...