Tma, bahno a trosky: Potápěči po pádu mostu v Baltimoru hledají těla dělníků v extrémních podmínkách

Sbor inženýrů americké armády zveřejnil 3D snímky vraku mostu v Baltimoru. Pořídili je potápěči pomocí podvodního sonaru. Kvůli nepříznivému počasí a špatné viditelnosti v důsledku zakalené vody dosud neexistuje žádný použitelný videozáznam vraku. Dělníci se pokouší o odstranění části mostu, bouře v oblasti efektivnímu zásahu zamezuje. Část kanálu by podle expertů mohl být zpátky v provozu do konce dubna.

Podvodní sonar, známý také jako CODA Octopus, pořídil pomocí potápěčů 3D snímky vraku mostu, který se zřítil na konci března v Baltimoru. Snímky zveřejnila americká armáda. Na dně řeky Patapsco je kvůli pětimetrové vrstvě bahna snížená viditelnost na jeden až dva metry.

Podmínky jsou pro potápěče extrémně nelítostné!

Záchranná operace vyžaduje, aby potápěči pracovali výhradně ve tmě. Při denním svitu je podle nich výhled podobný jako za hustého sněžení při zapnutých dálkových světlech. Jak situaci komentovala televize Fox News, zakalená voda znemožňuje potápěčům pořizovat jakékoliv použitelné videozáznamy.

Úsilí o nález čtyř pohřešovaných dělníků a vyčištění kanálu komplikuje drsné počasí. Bouře v oblasti postup zpomaluje. Dělníci se zatím nebudou pokoušet odstranit zničenou část horní konstrukce mostu, která spočívá na přídi lodě Dali, která most strhla. Guvernér státu Maryland Wes Moore uvedl, že není jasné, kdy bude loď možné přemístit. Trup lodě je podle Moora poškozený.

Kanál může být zpátky v provozu do konce dubna

Podle armádních inženýrů by kanál u přístavu Baltimore mohl být znovu částečně v provozu do konce dubna. Jeden z nejrušnějších přístavů v USA je po nehodě od konce března zcela ochromený. Lodě nemohou do něj ani ven.

Armádní experti plánují do čtyř týdnů vytvořit plavební kanál, který by umožnil jednosměrný provoz. V prohlášení uvedli, že by byl 85 metrů široký a deset metrů hluboký a mohly by jím proplouvat lodě s kontejnery či naložené automobily. Obnovit běžný provoz chtějí lídři operace do konce května.

Co se v osudný den stalo?

Do mostního pilíře narazila kontejnerová loď Dali plující pod singapurskou vlajkou v úterý 26. března. Téměř okamžitě se do ledové vody zřítila část zhruba 2,5 kilometru dlouhého mostu přes řeku Patapsco, jejíž vody měly tu dobu teploty zhruba osm stupňů Celsia.

Záchranáři zachránili dva z osmičlenné skupiny dělníků, kteří na mostě opravovali výmoly. Jeden byl ve vážném stavu hospitalizován. Později se podařilo vytáhnout těla dvou dalších. O zbylých čtyřech dělnících dosud nejsou žádné zprávy.