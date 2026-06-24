Turistka se zřítila z Gerlachovského štítu a strhla celou skupinu: Lezla bez jištění!

Žena se zřítila z Gerlachovského štítu a vzala s sebou skupinu turistů.
Žena se zřítila z Gerlachovského štítu a vzala s sebou skupinu turistů.
V těchot místech se žena bez jištění zřítila.
V těchot místech se žena bez jištění zřítila.
Strhla s sebou skupinku, která lezla pod ní.
Autor: Kamil Morávek - 
24. června 2026
13:12

Na Gerlachovském štítu došlo k potenciálně smrtelně nebezpečnému pádu. Z nejvyšší hory Slovenska se zřítila polská turistka, která lezla úplně bez jištění. S sebou strhla skupinku horolezců pod sebou.

Děsivý moment popsal instruktor skupiny, na kterou žena spadla. Mělo by jít o polskou turistku, která se na náročný výstup vydala bez jakéhokoliv jištění a doprovodu. Ani při pádu prý nebyla příliš „ohleduplná“.

„Vůbec nekřičela. Z ničeho nic přišel náraz,“ popsal pro Tvnoviny.sk vedoucí skupiny Jaroslav Vonderčík. „Tím, jak do mých klientů narazila, je shodila dolů. A ona zůstala na jejich tělech,“ dodal. Skupinka byla vylekaná a odřená. Polská turistka dopadla daleko hůře.

Na místě ztratila vědomí. „S otřesem mozku a zraněnou holení byla transportována do nemocnice,“ uvedla mluvčí letecké záchranné služby Zuzana Hopjaková. Zbytek lidí, které svým pádem trefila, došel dolů po svých.

Asociace horských vůdců nyní zvažuje, že by na nezodpovědnou polskou turistku podala trestní oznámení. „Podobný incident se nestal poprvé,“ sdělil její předseda Jozef Janiga.

Video  Turistka v teniskách sotva držela rovnováhu.  - Facebook/TATRY
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Žena se zřítila z Gerlachovského štítu a vzala s sebou skupinu turistů.
Žena se zřítila z Gerlachovského štítu a vzala s sebou skupinu turistů.
V těchot místech se žena bez jištění zřítila.
V těchot místech se žena bez jištění zřítila.
Strhla s sebou skupinku, která lezla pod ní.

Témata:
zraněnípádvysoké tatryhorolezectvíGerlachovský štítSlovensko
Kamil Morávek
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