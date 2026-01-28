Letěl jako střela: Řidič uháněl 178 km/h, policie mu hned sebrala papíry
Dopravní policisté z Jindřichova Hradce zastavili u Stráže nad Nežárkou řidiče, který na volném úseku silnice výrazně překročil povolenou rychlost. Radar ukázal po odečtu tolerance 178 km/h. Muž na místě přišel o řidičský průkaz a čeká ho správní řízení, kde hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení.
V neděli 25. ledna krátce po půl druhé odpoledne si dopravní hlídka vytipovala vůz. Po silnici u Stráže nad Nežárkou se řítil extrémní rychlostí. Radar nejprve naměřil 184 kilometrů za hodinu, po odečtu tolerance zůstalo stále alarmujících 178 km/h.
Policisté neváhali a řidiče okamžitě zastavili. „Za toto vážné porušení pravidel silničního provozu mu byl řidiči na místě zadržen řidičský průkaz,“ uvedla policejní mluvčí Věra Mžiková. Zásah tím ale neskončil, případ totiž míří do správního řízení.
Ve správním řízení může motorista přijít nejen o nemalou částku z peněženky, ale i o možnost sednout za volant až na 12 měsíců. Policie zároveň připomíná, že podobná rychlost dramaticky zvyšuje riziko vážné nehody, a to i na přehledných úsecích silnic. Každé takové překročení limitů může mít fatální následky nejen pro řidiče, ale i pro ostatní účastníky provozu.
