Šok pár metrů od břehu: Surfera obklíčily desítky žraloků
Američan Brett Barley se během projížďky na vodním skútru setkal s neobyčejnou návštěvou. Během rybaření ho obklopilo hejno žraloků! K události došlo jen pár stovek metrů od pobřeží.
Do nebezpečných vod se Brett dostal úplnou náhodou u pobřeží Severní Kalifornie. Celý zážitek si natočil na video. Kolem skútru se ve vodě zmítaly desítky malých žraloků. Někteří žraloci dokonce skákali nad hladinu. Brett uvedl, že měl ohromné štěstí, že některý z nich nevyskočil jeho směrem.
„To mohlo být špatné pro mě i pro mé vybavení,“ napsal Brett v popisku videa. Ke žralokům se pak prý přidala ještě velká skupina bubeníků amerických, kteří se k loveckému festivalu pod hladinou přidali. „Skvělý zážitek, ale z bezpečnostních důvodů to rozhodně nemůžu doporučit,“ zavtipkoval v příspěvku.
Lidé v komentářích videa nemohli uvěřit svým očím. Také se navzájem pobavili nad tím, že záběry svého kamaráda postupně viděli na všemožných televizních stanicích. „Je zarážející, že si lidi neuvědomují, kolik žraloků může číhat jenom kousek od pobřeží,“ napsal jeden z komentujících.
