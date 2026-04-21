Šok pár metrů od břehu: Surfera obklíčily desítky žraloků

Surfer se omylem dostal přímo doprostřed stovek žraloků při krmení
Surfer se omylem dostal přímo doprostřed stovek žraloků při krmení
Brett se projížděl na vodním skútru, stovky žraloků ho velmi překvapily
Brett se projížděl na vodním skútru, stovky žraloků ho velmi překvapily
Žraloci podplouvali i přímo pod jeho skútrem
Autor: Kamil Morávek 
21. dubna 2026
17:45

Američan Brett Barley se během projížďky na vodním skútru setkal s neobyčejnou návštěvou. Během rybaření ho obklopilo hejno žraloků! K události došlo jen pár stovek metrů od pobřeží.

Do nebezpečných vod se Brett dostal úplnou náhodou u pobřeží Severní Kalifornie. Celý zážitek si natočil na video. Kolem skútru se ve vodě zmítaly desítky malých žraloků. Někteří žraloci dokonce skákali nad hladinu. Brett uvedl, že měl ohromné štěstí, že některý z nich nevyskočil jeho směrem.

„To mohlo být špatné pro mě i pro mé vybavení,“ napsal Brett v popisku videa. Ke žralokům se pak prý přidala ještě velká skupina bubeníků amerických, kteří se k loveckému festivalu pod hladinou přidali. „Skvělý zážitek, ale z bezpečnostních důvodů to rozhodně nemůžu doporučit,“ zavtipkoval v příspěvku.

Lidé v komentářích videa nemohli uvěřit svým očím. Také se navzájem pobavili nad tím, že záběry svého kamaráda postupně viděli na všemožných televizních stanicích. „Je zarážející, že si lidi neuvědomují, kolik žraloků může číhat jenom kousek od pobřeží,“ napsal jeden z komentujících.

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země