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Otec holčičku přivazoval k židli, aby se nenaučila chodit, popisuje šokující příběhy z Klokánku Hanka Kupková
Zdroj: Sandra Novotná, Dana Ottopalová
V garáži bez vody a elektřiny žili bráškové z Česka. Blonďatí chlapci byli podvyživení, celý rok spali s rodiči na špinavých matracích. Oba skončili v nemocnici. Nakonec se jich ujala teta.
O otřesných podmínkách sociální pracovníky informovala třídní učitelka staršího chlapce Adámka (7). Všimla si totiž, že je klouček zanedbaný, nenosí si svačiny a do školy chodí ve špinavém oblečení. Chlapci s rodiči žili v pronajaté garáži, kde ani nebyla elektřina. V tuhých mrazech tak byla dětem stále zima. Právě kvůli teplu chodil Adámek do školy moc rád.
„Bylo tam teplo a občas se s ním jeho spolužáci podělili o svačinu. Velké kamarády ale neměl. Byl špinavý, stejně jako všechny jeho věci. Navíc byl trochu cítit,“ uvedla pro Deník.cz předsedkyně Fondu ohrožených dětí (FOD) Hanka Kupková, podle které rodina žila bez vody a světla i celý rok. Mýt se chodili do potoka.
„Přijeli k nám zanedbaní a podvyživení. Akutně bylo potřeba řešit silnou vyrážku, proto nejprve pobyli několik dní v nemocnici. A z jejich zoubků toho také moc nezbylo,“ dodala Kupková. Vojtíšek (3) měl údajně problém i s chůzí. V Klokánku se chlapci museli nejdřív naučit pravidelně jíst, jelikož oba trpěli poruchou příjmu potravy.
Příběh má naštěstí dobrý konec. Chlapců se nakonec ujala vlastní teta, která už v minulosti rodině pomáhala.
Podobných příběhů je podle předsedkyně nespočet. Kupková si už v minulosti pro Blesk zavzpomínala na matku čtyř chlapců, která po sebevraždě partnera a smrti maminky propadla alkoholu. Děti jí byly odebrány, ale ona se rozhodla pro léčbu. „Chlapci ji pravidelně navštěvovali, ona se postavila na nohy, našla práci i bydlení. Dnes, po deseti letech, stále funguje, a dokonce nám chodí pomáhat jako dobrovolnice,“ řekla v podcastu. Podobné příběhy dávají naději, že Klokánky nejsou jen místem bolesti, ale i nových začátků. Stále častěji se ale přitom stává, že soudy sourozence rozdělují.
Péče o děti v Klokánku je náročná i pro samotné pracovníky. Jejich platy jsou nízké, přesto musí procházet náročnými psychologickými testy a zvládat i krizové situace. Nejednou se stalo, že dítě v afektu zaútočilo na pečovatelku nožem. „Ty děti za to nemůžou. Prošly tolika zklamáními, že jsou citově úplně ploché. Ale náš personál se musí umět bránit,“ vysvětlila Kupková.
Klokánek je síť zařízení v České republice, která poskytuje okamžitou a dočasnou péči ohroženým dětem v situacích, kdy se nemohou starat jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Funguje pod organizací Fond ohrožených dětí a snaží se dětem nabídnout co nejvíce domácí prostředí.
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