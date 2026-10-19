Chlapci z Česka žili v garáži bez vody a elektřiny: Skončili v nemocnici

Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková  (Autor: Blesk/Jakub Poláček)
Autor: Martin Lisičan - 
19. října 2026
12:10

V garáži bez vody a elektřiny žili bráškové z Česka. Blonďatí chlapci byli podvyživení, celý rok spali s rodiči na špinavých matracích. Oba skončili v nemocnici. Nakonec se jich ujala teta.

O otřesných podmínkách sociální pracovníky informovala třídní učitelka staršího chlapce Adámka (7). Všimla si totiž, že je klouček zanedbaný, nenosí si svačiny a do školy chodí ve špinavém oblečení. Chlapci s rodiči žili v pronajaté garáži, kde ani nebyla elektřina. V tuhých mrazech tak byla dětem stále zima. Právě kvůli teplu chodil Adámek do školy moc rád.

„Bylo tam teplo a občas se s ním jeho spolužáci podělili o svačinu. Velké kamarády ale neměl. Byl špinavý, stejně jako všechny jeho věci. Navíc byl trochu cítit,“ uvedla pro Deník.cz předsedkyně Fondu ohrožených dětí (FOD) Hanka Kupková, podle které rodina žila bez vody a světla i celý rok. Mýt se chodili do potoka.

„Přijeli k nám zanedbaní a podvyživení. Akutně bylo potřeba řešit silnou vyrážku, proto nejprve pobyli několik dní v nemocnici. A z jejich zoubků toho také moc nezbylo,“ dodala Kupková. Vojtíšek (3) měl údajně problém i s chůzí. V Klokánku se chlapci museli nejdřív naučit pravidelně jíst, jelikož oba trpěli poruchou příjmu potravy. 

Příběh má naštěstí dobrý konec. Chlapců se nakonec ujala vlastní teta, která už v minulosti rodině pomáhala. 

Rodina z Pensylvánie připravila malému chlapečkovi peklo na zemi.
Krimi Na ulici se potuloval nahý chlapeček: Utekl z domu hrůzy!

Podobných příběhů je podle předsedkyně nespočet. Kupková si už v minulosti pro Blesk zavzpomínala na matku čtyř chlapců, která po sebevraždě partnera a smrti maminky propadla alkoholu. Děti jí byly odebrány, ale ona se rozhodla pro léčbu. „Chlapci ji pravidelně navštěvovali, ona se postavila na nohy, našla práci i bydlení. Dnes, po deseti letech, stále funguje, a dokonce nám chodí pomáhat jako dobrovolnice,“ řekla v podcastu. Podobné příběhy dávají naději, že Klokánky nejsou jen místem bolesti, ale i nových začátků. Stále častěji se ale přitom stává, že soudy sourozence rozdělují. 

Péče o děti v Klokánku je náročná i pro samotné pracovníky. Jejich platy jsou nízké, přesto musí procházet náročnými psychologickými testy a zvládat i krizové situace. Nejednou se stalo, že dítě v afektu zaútočilo na pečovatelku nožem. „Ty děti za to nemůžou. Prošly tolika zklamáními, že jsou citově úplně ploché. Ale náš personál se musí umět bránit,“ vysvětlila Kupková.

Nadace Naše dítě spustila sbírku na dárky pro chudé děti.
Životní styl Vánoční dárky pro chudé děti: Dvojčatům (6) zemřel tatínek, jinde není ani na večeři

Víte, že...

Klokánek je síť zařízení v České republice, která poskytuje okamžitou a dočasnou péči ohroženým dětem v situacích, kdy se nemohou starat jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Funguje pod organizací Fond ohrožených dětí a snaží se dětem nabídnout co nejvíce domácí prostředí.

Video se připravuje ...
Otec holčičku přivazoval k židli, aby se nenaučila chodit, popisuje šokující příběhy z Klokánku Hanka Kupková
Zdroj: Sandra Novotná, Dana Ottopalová

Témata:
dětiČeskoMatracegaráželektřinasociální pracovník
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5670042 ( 19. října 2026 12:55 )

Coooooo?????!

iFender Leuchter ( 19. října 2026 12:52 )

Nejmladší "Gottka" promarnila sama svoji šanci. Mohla dělat cokoliv pořádného, táta by ji rád podpořil.Místo toho se z ní stala časem taková "česko-finská socka." 👎

E M ( 19. října 2026 12:51 )

njn myyyyyyyy jsme se mšli líp. Tyhle !vymoženosti " za kritizovaného totáče nebyly

jity ( 19. října 2026 12:37 )

To jsou osudy dětí a lidé mají ještě tu drzost kritizovat Dominiku Gottovou jaký prý byla chudák a jak dostala málo milionů. Tady by se měla zajímat jak žijí některé děti. zatím co ona si žila jako princezna.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Druhé kolo StarDance je za námi: Zklamaný Štěpánek utěšoval dcery
Druhé kolo StarDance je za námi: Zklamaný Štěpánek utěšoval dcery
Aha!
Pracovní horoskop od 19. do 25. října: Lvi zazáří při vyjednávání a Kozorohy prověří náročné termíny
Pracovní horoskop od 19. do 25. října: Lvi zazáří při vyjednávání a Kozorohy prověří náročné termíny
Dáma
Vyčerpaná maminka: Pět minut pro sebe, které vám vrátí energii
Vyčerpaná maminka: Pět minut pro sebe, které vám vrátí energii
Maminka
Vlněná bekovka: Nejlepší podzimní doplněk, který zbožňuje i vévodkyně Kate
Vlněná bekovka: Nejlepší podzimní doplněk, který zbožňuje i vévodkyně Kate
Ženy
Jak si správně utřít zadek po stolici? Nedělejte tyto 3 chyby, radí odborníci
Jak si správně utřít zadek po stolici? Nedělejte tyto 3 chyby, radí odborníci
Moje zdraví
Nová zelená úsporám: Jak získat peníze na zateplení i bez úspor a u jakých bank žádat?
Nová zelená úsporám: Jak získat peníze na zateplení i bez úspor a u jakých bank žádat?
e15
Hubník: Chorý podrazil Tykače i kabinu, v Plzni ho neuvidí rádi. Hoever měl být vyloučen
Hubník: Chorý podrazil Tykače i kabinu, v Plzni ho neuvidí rádi. Hoever měl být vyloučen
iSport
Válku Putinovi nerozmluvíme. Evropa musí odhodit zábrany, jinak ji Rusko po kouscích spolkne
Válku Putinovi nerozmluvíme. Evropa musí odhodit zábrany, jinak ji Rusko po kouscích spolkne
Reflex
Jana Králiková: V pražské tržnici SAPA se dá jíst jako ve Vietnamu. Jen musíte vědět, kam jít
Jana Králiková: V pražské tržnici SAPA se dá jíst jako ve Vietnamu. Jen musíte vědět, kam jít
Lidé a země