Řetězce stahují nebezpečné produkty: Salmonela v mase!
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách v prodejně Lidl a společnosti Makro odhalila dva nebezpečné produkty. Inspekce v mase objevila salmonelu.
Stažení se týká půlkilového balení kuřecího mletého stehenního masa s šarží L: 6233 od Drůbežářského závodu Klatovy. Produkt obsahoval bakterii Salmonella Infantis. Produkt prodával řetězec Lidl v Litoměřicích. Inspekce vzorek odebrala koncem srpna. Někteří by mohli mít maso stále v mrazničce.
Další produkt stáhla také společnost Makro. Jedná se o kuřecí stehna (dodavatel EU POULTRY) se šarží 26373102 a datem minimálním trvanlivosti do 9. března 2028. I v tomto případě inspekce objevila bakterie roku Salmonella.
Salmonela je bakterie, která způsobuje infekční onemocnění zvané salmonelóza. Nejčastěji se člověk nakazí konzumací kontaminovaných potravin, například nedostatečně tepelně upraveného masa, vajec nebo výrobků z nich. Onemocnění se projevuje především průjmem, bolestmi břicha, horečkou, nevolností a zvracením.
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