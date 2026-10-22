Řetězce stahují nebezpečné produkty: Salmonela v mase!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Kuřecí mleté stehenní maso z Lidlu.
Kuřecí mleté stehenní maso z Lidlu.
Kuřecí stehna z MAKRO.
Autor: Martin Lisičan - 
22. října 2026
14:46

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách v prodejně Lidl a společnosti Makro odhalila dva nebezpečné produkty. Inspekce v mase objevila salmonelu. 

Stažení se týká půlkilového balení kuřecího mletého stehenního masa s šarží  L: 6233 od Drůbežářského závodu Klatovy. Produkt obsahoval bakterii Salmonella Infantis. Produkt prodával řetězec Lidl v Litoměřicích. Inspekce vzorek odebrala koncem srpna. Někteří by mohli mít maso stále v mrazničce.

Další produkt stáhla také společnost Makro. Jedná se o kuřecí stehna (dodavatel EU POULTRY) se šarží 26373102 a datem minimálním trvanlivosti do 9. března 2028. I v tomto případě inspekce objevila bakterie roku Salmonella.

Salmonela je bakterie, která způsobuje infekční onemocnění zvané salmonelóza. Nejčastěji se člověk nakazí konzumací kontaminovaných potravin, například nedostatečně tepelně upraveného masa, vajec nebo výrobků z nich. Onemocnění se projevuje především průjmem, bolestmi břicha, horečkou, nevolností a zvracením. 

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Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Kuřecí mleté stehenní maso z Lidlu.
Kuřecí mleté stehenní maso z Lidlu.
Kuřecí stehna z MAKRO.

Témata:
masoKlatovyLitoměřicebakterieLidlmakrosalmonelózajídloStátní zemědělská a potravinářská inspekce
Martin Lisičan
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cesky obcan ( 22. října 2026 17:52 )

EU Poultry s.r.o. je významný slovenský velkoobchodní distributor čerstvého kuřecího masa z Ukrajiny.

Termitwan Dušek ( 22. října 2026 17:34 )

Doufám, že mu Strnad domluví ...

Termitwan Dušek ( 22. října 2026 17:30 )

Dobře se ti ten zelený mužik odvděčí

miroslava13 ( 22. října 2026 15:57 )

ono nestačí že se maso zdražilo a prodává se za neskutečných i třeba 350 kč i víc???? Ještě budeme z něj nemocní? To je vrchol!!! Pořádné pokuty jim nandat. Někdo za to snad může, ne?

krapotkin ( 22. října 2026 15:53 )

Že by zase dárek od kamarádů z Ukrajiny ? Tím nám splácejí kanony a náboje ?

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