Většina z nás bere mražené ovoce a zeleninu jako zdravou a bezpečnou alternativu k čerstvým plodům. Výrobci se ale jistí a na obalech často doporučují tepelnou úpravu. Proč to dělají? Nejde jen o alibi, ale o vaši bezpečnost.
Bakterie, které jen „spí“
Odbornice na chemii potravin Ing. Michaela Smolková vysvětluje, že mráz není sterilizátor. „Mražení totiž bakterie nezničí, pouze je dočasně uspí,“ uvádí expertka. Problém nastává ve chvíli, kdy se řetězec chladu přeruší – například při delším transportu z obchodu nebo při poruše mrazáku.
„Mražené potraviny se částečně rozmrazí, ledové krystaly se změní na vodu a vzniknou podmínky, ve kterých se mohou začít množit bakterie,“ varuje Smolková. Mezi nimi kraluje především Listeria monocytogenes. Ta se běžně vyskytuje v půdě či vodě a na plodiny se dostane už při pěstování.
Kdo je v největším ohrožení?
Zatímco zdravý dospělý si s malým množstvím bakterií poradí, pro určité skupiny lidí může být konzumace tepelně neupravené mražené zeleniny hazardem se zdravím. Mezi nejrizikovější skupiny patří malé děti, těhotné ženy, senioři a osoby s oslabenou imunitou.
Jak nepřijít o vitamíny, ale zničit riziko?
Mnoho lidí se tepelné úpravě brání, protože se bojí ztráty cenných látek. Podle odbornice ale stačí jen chvilka, abyste byli v bezpečí a zároveň si pochutnali na zdravém jídle.
Jak na to?
Drobné kousky: Stačí 2 minuty v páře nebo ve vroucí vodě a následně prudce zchladit.
Větší kusy nebo slepené hrudky: Tady dobu varu prodlužte na 5 minut.
Je třeba panikařit?
Většina mražených výrobků je při správném zacházení naprosto v pořádku. Výrobci se řídí přísnými standardy a provádějí laboratorní analýzy. Doporučení o vaření je však „pojistkou“, kterou byste neměli ignorovat, zejména pokud jídlo připravujete dětem.
„Nejde o to, že by byly mražené potraviny samy o sobě nebezpečné, ale o rozumnou prevenci,“ uzavírá Ing. Smolková z projektu www.umimejist.cz.