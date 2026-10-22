Podivný nález pardubických strážníků na zastávce: Plné bedny masa!
Podivnou událostí se zabývali tento týden strážníci z Pardubic. Na zastávce někdo zapomněl několik beden plných vepřového. Nález museli nechat zlikvidovat.
Jak upozornili sami policisté, to, že někdo zapomene na zastávce nákup, se stává, ale aby tam někdo zapomněl několik beden obsahujících desítky kilogramů vepřové panenky? To se jen tak nevidí.
Podivný nález strážníci zadokumentovali a bohužel jim nezbývalo nic jiného než jej předat městu k likvidaci. Plné bedny masa tak přišly nazmar.
Taková škoda. Měli uvařit guláš, udělali by líp 🙄