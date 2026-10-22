Podivný nález pardubických strážníků na zastávce: Plné bedny masa!

Plné bedny masa překvapily strážníky v Pardubicích
Plné bedny masa překvapily strážníky v Pardubicích  (Autor: Městská policie Pardubice)
Autor: Klára Jelínková - 
22. října 2026
09:09

Podivnou událostí se zabývali tento týden strážníci z Pardubic. Na zastávce někdo zapomněl několik beden plných vepřového. Nález museli nechat zlikvidovat.

Jak upozornili sami policisté, to, že někdo zapomene na zastávce nákup, se stává, ale aby tam někdo zapomněl několik beden obsahujících desítky kilogramů vepřové panenky? To se jen tak nevidí.

Podivný nález strážníci zadokumentovali a bohužel jim nezbývalo nic jiného než jej předat městu k likvidaci. Plné bedny masa tak přišly nazmar.

Sicílie.
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Plné bedny masa překvapily strážníky v Pardubicích Plné bedny masa překvapily strážníky v Pardubicích | Městská policie Pardubice

Témata:
masoPardubice
Klára Jelínková
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Uklidni se ( 22. října 2026 23:24 )

Taková škoda. Měli uvařit guláš, udělali by líp 🙄

Uživatel_5661015 ( 22. října 2026 19:23 )

Jste frajer.

ford cosworth ( 22. října 2026 13:41 )

Jsem zvědav JAK se Město postaví k problému pokud se případně majitel přihlásí k masu, které zanechal aby zajistil jiný dopr. prostředek pokud ho nechali zlikvidovat ?
ve hře klidně může být i Žaloba - Jak moc rychle reagovali ? 😁

Uvedu jeden příklad za všechny - cestou (pěšky) večer do Kaufu jsem nalezl na parkovišti/ chodníku před výškovým BD 2. napěchované tašky z nákupem + opodál stojícím pracím práškem a jako Bonus dámskou peněženkou !

Čekal jsem dlouhých 22 minut na tomto místě - najednou se rozrazily dveře vchodu a vyběhla mladá maminka s pláčem, že ji doma zvrací dítě a musela povolat sousedku - třískla se vším popadla dítě od auta a utíkala domů - až tohle Vše zajistila uvědomila si že má vyložený nákup vedle auta !!! 😨

chtěla mi ještě za ochotu a pomoc u výtahu věnovat 5 kilo !

Odpověděl jsem ať se ji dítě uzdraví a jestli mě chce urazit ?

žádné Love jsem si nevzal a musím dopsat že " příkladná máma" VŠE ji bylo jedno - jen dítě se počítá... 👍

měl jsem (sám) radost vlastně i za sebe jsem rovněž Táta. Asi tak.

ford cosworth ( 22. října 2026 13:21 )

že by Čórka pro kterou kupec nepřijel neboť neměl čím ? 😨

taková škoda... 👎

Arnošt Nývlt ( 22. října 2026 13:05 )

Určitě to tam nechal nějaký vyznává Allaha.
Možná nějaký turek, nebo tak něco.
Bouračku mu až tak úplně nepřišlii, tak na něj přes ty hyenyky.
Vono to jednou vyjde.

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