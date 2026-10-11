Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly
Rodinný dům se stodolou v Lubníku na Orlickoústecku zachvátil v noci na sobotu 10. října požár. Při zásahu hasičů vybuchovaly tlakové lahve a pneumatiky, propadla se střecha i stropy objektu. Majitel domu se nadýchal kouře a převzali ho do péče záchranáři. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík.
Hasiči dostali oznámení o požáru krátce před páteční půlnocí. Po příjezdu na místo prověřili informaci o tom, že uvnitř domu ještě někdo je. Nikoho ale nenašli. Majitel už byl venku a neměl viditelná zranění, nadýchal se ale kouře.
Požár hasiči likvidovali pomocí čtyř vodních proudů až do ranních hodin. Zásah komplikoval nedostatek vody a velké množství skrytých ohnisek, která bylo nutné postupně vyhledávat a dohašovat. Kvůli narušené statice museli hasiči strhnout nestabilní štít. Při zásahu využili také výškovou techniku a dron.
Po 07:00 zůstala na místě jedna dobrovolná jednotka, která dohlížela na požářiště. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat vyšetřovatelé, kteří dnes provedou ohledání místa.
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