Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly

Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Autor: ČTK - 
11. října 2026
10:11

Rodinný dům se stodolou v Lubníku na Orlickoústecku zachvátil v noci na sobotu 10. října požár. Při zásahu hasičů vybuchovaly tlakové lahve a pneumatiky, propadla se střecha i stropy objektu. Majitel domu se nadýchal kouře a převzali ho do péče záchranáři. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík.

Hasiči dostali oznámení o požáru krátce před páteční půlnocí. Po příjezdu na místo prověřili informaci o tom, že uvnitř domu ještě někdo je. Nikoho ale nenašli. Majitel už byl venku a neměl viditelná zranění, nadýchal se ale kouře.

Požár hasiči likvidovali pomocí čtyř vodních proudů až do ranních hodin. Zásah komplikoval nedostatek vody a velké množství skrytých ohnisek, která bylo nutné postupně vyhledávat a dohašovat. Kvůli narušené statice museli hasiči strhnout nestabilní štít. Při zásahu využili také výškovou techniku a dron.

Po 07:00 zůstala na místě jedna dobrovolná jednotka, která dohlížela na požářiště. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat vyšetřovatelé, kteří dnes provedou ohledání místa.

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Zdroj: Facebook/HZS Libereckého kraje

Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.
Dramatický požár v Lubníku: Vybuchovaly tlakové lahve, střecha i stropy se propadly.

Témata:
hasičivýbuchytlakové lahvepožárrodinný důmstřechaokres Ústí nad OrlicípneumatikastodolaÚstí nad OrlicíLubník
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