„Vlastník prohlásil ukončení provozu stávající ubytovny a kompletní rekonstrukci budovy s přestavbou na bytový dům s více než 200 bytovými jednotkami,“ sdělil starosta obvodu Martin Bednář.
Byty mají být hlavně k individuálnímu prodeji. „Je rozhodnuto, že jeden vlastník nezíská více než pětinu všech bytů,“ pokračoval Bednář. Tím se předejde tomu, že by zde znova vznikla ubytovna. Projekt počítá i s novým parkovištěm pro 216 aut, novou zelení a kavárnou pro veřejnost v přízemí.
Konec ubytovny se přiblížil
Podle harmonogramu má být získáno stavební povolení do půlky roku 2026. „Ukončení provozu ubytovny má následovat nejpozději do tří měsíců od uzavření smluv a samotná rekonstrukce by měla být dokončena do čtyř let od vydání stavebního povolení,“ doplnil starosta Jihu.
Prvním krokem procesu bude podání žádosti o vypsání záměru na jednání zastupitelstva městského obvodu, to má proběhnout zhruba v půlce března.
Vraždy, drogy, štěnice
Policie na Hlubině zasahuje často. Zvlášť drsný byl rok 2023, kdy tu došlo k několika vražedným útokům. Žena (†25) měla po hádce na Valentýna zavraždit partnera (†45), který ji prý dlouhodobě týral. Ve vazební věznici se pak oběsila.
Na podzim pak brutálně zaútočil agresor (38) na tři lidi. Mstil se družce za udání policii kvůli loupeži. Muž ji zmlátil, dalšího svědka loupeže chtěl vyhodit z balkonu a třetího muže, který s tím neměl nic společného, navždy zmrzačil.
Na ubytovně údajně kolují i drogy, má být plná štěnic a kolem se potuluje zevlující mládež.
