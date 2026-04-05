Utržený kámen se v Krkonoších kutálel 200 metrů: Vážně zranil turistu

Vrtulník zasahoval u turisty v Krkonoších trefeného kamenem
Vrtulník zasahoval u turisty v Krkonoších trefeného kamenem  (Autor: Facebook: Horská služba ČR)
Autor: Nicole Kučerová 
5. dubna 2026
11:11

Nevídanou událost řešila horská služba v Krkonoších. Ze skalního výchozu se odlomil velký kámen, kutálel se neuvěřitelných 200 metrů a nakonec nešťastnou náhodou trefil turistu. Zasahovat musel vrtulník.

Na Kozích hřbetech nad Špindlerovým Mlýnem horská služba řešila v sobotu 4. dubna nešťastné zranění do poslední chvíle nic netušícího turisty. Přibližně 200 metrů nad křižovatkou, kde skupina výletníků procházela, se ve špatnou chvíli uvolnil velký kámen a kutálel se přímo na turisty.

Při cestě dolů několikrát změnil směr, až nakonec trefil jednoho člena výletu. Poté už se vše semlelo velmi rychle. Horská služba obdržela telefonát s voláním o pomoc. Záchranáři ani chvíli neváhali a ke zraněnému turistovi se vydali hned ze dvou míst, Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou.

Turista měl poranění hrudníku, paže a hlavy. Situace si vyžádala letecký transport v podvěsné síti za doprovodu lékaře. Výletníka záchranáři přepravili do Fakultní nemocnice Hradec Králové, informovala Horská služba na sociálních sítích.

bre-burda ( 5. dubna 2026 13:11 )

Když zjistím, že se na mne něco 200 metrů valí, tak uteču. To musel být slepec, hlušec nebo pěkný jouda!

Ano nym ( 5. dubna 2026 13:03 )

To musela být pecka 🪨😵‍💫 !

