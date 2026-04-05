Utržený kámen se v Krkonoších kutálel 200 metrů: Vážně zranil turistu
Nevídanou událost řešila horská služba v Krkonoších. Ze skalního výchozu se odlomil velký kámen, kutálel se neuvěřitelných 200 metrů a nakonec nešťastnou náhodou trefil turistu. Zasahovat musel vrtulník.
Na Kozích hřbetech nad Špindlerovým Mlýnem horská služba řešila v sobotu 4. dubna nešťastné zranění do poslední chvíle nic netušícího turisty. Přibližně 200 metrů nad křižovatkou, kde skupina výletníků procházela, se ve špatnou chvíli uvolnil velký kámen a kutálel se přímo na turisty.
Při cestě dolů několikrát změnil směr, až nakonec trefil jednoho člena výletu. Poté už se vše semlelo velmi rychle. Horská služba obdržela telefonát s voláním o pomoc. Záchranáři ani chvíli neváhali a ke zraněnému turistovi se vydali hned ze dvou míst, Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou.
Turista měl poranění hrudníku, paže a hlavy. Situace si vyžádala letecký transport v podvěsné síti za doprovodu lékaře. Výletníka záchranáři přepravili do Fakultní nemocnice Hradec Králové, informovala Horská služba na sociálních sítích.
Když zjistím, že se na mne něco 200 metrů valí, tak uteču. To musel být slepec, hlušec nebo pěkný jouda!