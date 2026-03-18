Hrůza na úřadě v Lounech: Muž vyhrožoval úřednici politím kyselinou
Muž ve středu dopoledne vyhrožoval úřednici politím kyselinou. Policie zasáhla během několika minut a pachatele zadržela. Incident otřásl městem a připomněl tragédii z Chřibské, kde v lednu útočník zastřelil zaměstnance úřadu.
Muž v Lounech na městském úřadě dnes vyhrožoval ženě politím kyselinou. Policisté ho zadrželi a umístili do cely. Informovali o tom na síti X.
„Dnes v dopoledních hodinách jsme prostřednictvím poplachového tlačítka přijali tísňové oznámení z budovy MěÚ Louny o pohybu nebezpečné osoby,“ uvedla policie. Policisté na úřad dorazili během několika minut a čtyřiačtyřicetiletého muže zadrželi na místě. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.
Poslední velký zásah měli policisté v Ústeckém kraji naposledy na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku v polovině ledna. Útočník tam zastřelil zaměstnance úřadu a další lidi zranil.
A čemu se diví? Protože se takové věci zveřejňují, mluví se o nich, je to inspirace pro agresivní blázny. Má být pracovní povinnost a žádné sociální dávky pro lemply.