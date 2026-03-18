Hrůza na úřadě v Lounech: Muž vyhrožoval úřednici politím kyselinou

Ilustrační foto  (Autor: Blesk:Jakub Poláček)
Autor: ČTK - 
18. března 2026
14:01

Muž ve středu dopoledne vyhrožoval úřednici politím kyselinou. Policie zasáhla během několika minut a pachatele zadržela. Incident otřásl městem a připomněl tragédii z Chřibské, kde v lednu útočník zastřelil zaměstnance úřadu.

Muž v Lounech na městském úřadě dnes vyhrožoval ženě politím kyselinou. Policisté ho zadrželi a umístili do cely. Informovali o tom na síti X.

„Dnes v dopoledních hodinách jsme prostřednictvím poplachového tlačítka přijali tísňové oznámení z budovy MěÚ Louny o pohybu nebezpečné osoby,“ uvedla policie. Policisté na úřad dorazili během několika minut a čtyřiačtyřicetiletého muže zadrželi na místě. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Poslední velký zásah měli policisté v Ústeckém kraji naposledy na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku v polovině ledna. Útočník tam zastřelil zaměstnance úřadu a další lidi zranil.

Video  Opilý cizinec v Kralupech nad Vltavou vyhrožoval policii i strážníkům, na jednoho zaútočil.


 

Témata:
vyhrožováníměstský úřadvyhrožování vůči úřední osoběpolicieÚstecký krajokres DěčínLounykyselinaX
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Karel Král ( 18. března 2026 14:27 )

A čemu se diví? Protože se takové věci zveřejňují, mluví se o nich, je to inspirace pro agresivní blázny. Má být pracovní povinnost a žádné sociální dávky pro lemply.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

