Středeční brzce ranní klid v Havířově narušila vážná kolize. Na křižovatce ulic Okružní, Lidická a Opletalova se střetl městský autobus s nákladním Mercedesem.
„Podle dosavadních zjištění policie měl mladý šofér (21) nákladního vozu, nedat přednost autobusu, který přijížděl po hlavní komunikaci. Za jeho volantem seděl muž (51),“ uvedla policistka Petra Hrubá.
Po prudkém kontaktu zamířil dosal autobus smyk, otočil se a zastavil se až na travnatém pásu, kde ještě narazil do oplocení!
Jednu cestující museli vynést
Uvnitř autobusu cestovalo šest lidí. Většina z nich se po střetu dostala ven vlastními silami. Jedna žena však zůstala v zadní části vozu a hasiči ji museli vyprostit a vynést na páteřní desce.
K nehodě okamžitě vyrazily tři pozemní posádky zdravotnické záchranné služby. „Péči potřebovalo sedm dospělých - oba šoféři a pět cestujících. Všichni utrpěli poranění lehčího charakteru a zamířili do havířovské nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Hasiči pak zajistili vozidla proti vzniku požáru a poskytovala zraněným první pomoc. Ze silnice bylo navíc nutné odstranit uniklé provozní kapaliny, které hasiči zasypali sorbentem.
Alkohol policie vyloučila
Policisté zkontrolovali také na stav obou mužů za volantem. Dechové zkoušky byly u obou negativní. Křižovatka zůstala po dobu zásahu uzavřená. Hasiči po předání zraněných zdravotníkům pokračovali v práci a nasvítili prostor pro kriminalisty, kteří dokumentovali následky střetu.
Proč přesně k události došlo a kdo za ni ponese odpovědnost, ještě není definitivně jasné. Okolnosti případu nyní prověřuje policie. Komunikace už je opět průjezdná.