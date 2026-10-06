Směna záchranářů nikdy nekončí: Michal po cestě ze směny pomáhal motorkáři po havárii!
Stát se zdravotníkem vyžaduje ohromnou obětavost. Práce vlastně nikdy nekončí, kdykoliv může být potřeba někomu pomoct v krizové chvíli. Své o tom ví záchranář Michal z jižních Čech. Po cestě domů z dvanáctihodinové směny pomohl při záchraně motorkáře!
Nedaleko Českých Budějovic v sobotu večer havaroval motorkář. Utrpěl zranění a přítomní lidé mu museli neodkladně poskytnout první pomoc. Měl ale štěstí v neštěstí, jedním z nich byl i záchranář Michal.
„Michal se o něj na místě postaral a společně počkali na posádku, která ho chvíli předtím vystřídala na základně v Trhových Svinech,“ popsali záchranáři. S transportem do sanitky vypomohli následně i hasiči a muže zdravotníci převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. „Jsme tu pro vás. Ať už ve službě, nebo i mimo ni,“ uzavřela ZZS Jihočeského kraje.
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