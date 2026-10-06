Směna záchranářů nikdy nekončí: Michal po cestě ze směny pomáhal motorkáři po havárii!

Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Ilustrační foto
Autor: Kamil Morávek - 
6. října 2026
15:14

Stát se zdravotníkem vyžaduje ohromnou obětavost. Práce vlastně nikdy nekončí, kdykoliv může být potřeba někomu pomoct v krizové chvíli. Své o tom ví záchranář Michal z jižních Čech. Po cestě domů z dvanáctihodinové směny pomohl při záchraně motorkáře!

Nedaleko Českých Budějovic v sobotu večer havaroval motorkář. Utrpěl zranění a přítomní lidé mu museli neodkladně poskytnout první pomoc. Měl ale štěstí v neštěstí, jedním z nich byl i záchranář Michal.

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„Michal se o něj na místě postaral a společně počkali na posádku, která ho chvíli předtím vystřídala na základně v Trhových Svinech,“ popsali záchranáři. S transportem do sanitky vypomohli následně i hasiči a muže zdravotníci převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. „Jsme tu pro vás. Ať už ve službě, nebo i mimo ni,“ uzavřela ZZS Jihočeského kraje.

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Zdroj: Policie ČR

Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Motorkář havaroval na Českobudějovicku, naštěstí jel kolem záchranář Michal vracející se ze směny.
Ilustrační foto

Témata:
motorkářzdravotníkJihočeský krajZdravotnická záchranná služba Jihočeského krajezdravotnický pracovníknehodaČeské Budějovice
Kamil Morávek
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