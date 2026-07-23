Výbuch při opravě potrubí v Kroměříži: Dva zranění

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
23. července 2026
13:58
Autor: ČTK - 
23. července 2026
13:52

Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil ve čtvrtek po poledni dva lidi. Záchranáři i policisté dál zasahují na místě a příčinu exploze vyšetřují. Část ulic nedaleko centra zůstává uzavřená.

Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži ve čtrvtek 23. července po poledni zranil dva lidi. ČTK to řekla policejní mluvčí Šárka Trnková. Podrobnosti o stavu zraněných zatím nejsou známy, uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová. Částečně uzavřeny jsou kvůli neštěstí ulice Koperníkova a Gen. Svobody nedaleko centra města. Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů.

Oznámení o explozi přijali policisté kolem 12:30. Zásah složek integrovaného záchranného systému pokračuje, uvedla před 13:45 policejní mluvčí. Příčinu výbuchu policisté zjišťují. „To ještě bude chvilku trvat,“ řekla Trnková.

Informaci o dvou zraněných ČTK potvrdila mluvčí zdravotníků Slaměnová. „Naše posádky jsou stále na místě,“ uvedla Slaměnová s tím, že o stavu zraněných zatím nemá informace.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
výbuchpoliciezáchranářivodovodní potrubíXKroměříž

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