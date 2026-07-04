„V pondělí 4. srpna 2014, v časných ranních hodinách, objevil náhodný kolemjdoucí v kontejneru na odpad tělo novorozeného dítěte. Podle výsledků znaleckého zkoumání chlapec zemřel násilnou smrtí krátce po porodu. Ten se odehrál na dosud neznámém místě během předchozího večera nebo noci,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
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Igelitka ze zahraničí
Tělíčko bylo uloženo v černé igelitové tašce značky Dynamite. Jde o kanadskou módní značku určenou především mladým ženám. Její prodejny se nacházejí zejména v Kanadě, USA, ale také v Jordánsku, Saúdské Arábii nebo Kuvajtu.
„Tašky tohoto typu se vyráběly od roku 2010. Podle kriminalistů proto existuje možnost, že matka dítěte po tomto roce nakupovala v některé ze zahraničních prodejen této značky, případně tašku získala od jiné osoby,“ objasnil mluvčí. Policie zveřejnila fotografii igelitky i naušnic s modrými kamínky, které se našly na místě ohavného činu.
Modrooká blondýna
Významné poznatky přinesla také analýza DNA. Ta ukazuje, že matka dítěte měla modré oči a přirozeně světlé vlasy. Vyšetřovatelé zároveň předpokládají, že v době činu žila v okolí místa nálezu, pravděpodobně ve Strašnicích nebo ve Vršovicích.
„S případem může souviset i další žena, jejíž totožnost nám dosud není známa. Na místě činu byla totiž zajištěna DNA osoby ženského pohlaví, která je podle výsledků genetického zkoumání buď matkou, nebo dcerou rodičky,“ prozradil Vinčálek.
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Nevzdávají se
Kriminalisté během let prověřili stovky poznatků a provedli více než 900 odběrů DNA. Přesto se dosud nepodařilo ztotožnit osobu odpovědnou za smrt novorozeného dítěte. Vyšetřování nadále pokračuje a kriminalisté se proto znovu obrací na veřejnost. I zdánlivě nevýznamná informace může po letech sehrát klíčovou roli při objasnění případu.
„Pokud víte cokoli, co by mohlo s tímto případem souviset, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 191 592. Informace lze diskrétně zaslat také na e-mail kalendar@pcr.cz, který je určen pro neobjasněné případy,“ zakončil Jakub Vinčálek.
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