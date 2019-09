Je to už 64 let, co se mamince ze školy nevrátila domů osmiletá Miládka. Její nahé tělíčko později našli u nedalekého rybníka. Mlýn u obce Čenkov jako by dodnes nesl prokletí po pradávné tragédii. Ta nyní možná dosáhne překvapivého rozuzlení. Na policii se přihlásila seniorka (90). Prý ví, kdo je za smrt dítěte odpovědný.