Vypadalo to jako úplně obyčejné pondělní ráno. „Když jsem se zvedal z postele, zatočila se mi hlava a zhroutil jsem se na zem,“ líčil dramatické chvíle z minulého týdne pan Kamil. Zachránilo ho jediné, že pád slyšela jeho maminka, která bydlí o patro níž.
Okamžitě běžela k synovi, a když viděla, že je ochrnutý a nemůže mluvit, volala záchranku. Dobře udělala.
Boj o čas
U pana Kamila šlo o těžkou mozkovou mrtvici, která bez včasné pomoci zabíjí nebo zanechá trvalé následky. I po příjezdu do ostravské fakultní nemocnice byla situace kritická. CT ukázalo ucpanou kmenovou tepnu, jednu z nejhorších variant mrtvice.
Lékaři se pustili do boje s časem - nejdřív lék na rozpuštění sraženiny, okamžitě poté zásah intervenčního radiologa.
„Naštěstí se nám podařilo trombus vytáhnout,“ uvedl lékař Václav Procházka. Kamil se probudil na angiolince a k nevíře všech zase hýbe rukama i nohama. „Byl jsem šťastný a těším se do práce,“ smál se jen dva dny po prodělané mrtvici.
Bohužel, nejde o výjimku, uvedl lékař
Pár hodin po panu Kamilovi přivezli ženu (59) s netypickou formou trombózy. I ta je díky rychlému zásahu bez následků. „Těžké mrtvice ve středním věku přibývají. Postihují i lidi narozené v 70. letech,“ sdělil lékař Procházka.
Podle něj jí trpní stejně muži jako ženy. „Proč útočí i na mladší? Příčinou bývá obezita, vysoký tlak, hormonální antikoncepce, vrozená srdeční vada, poruchy srážlivosti krve, ale i životní styl. Málo pohybu, špatná strava, stres kouření, alkohol, ponocování. Cévy pak ztrácejí pružnost, zužují se nebo prasknou,“ uvedl lékař, který už měl v péči i sedm dětí s mrtvicí, nejmladšímu bylo sedm let.
Víkend na mrtvici
Jen od pátku do neděle záchranáři spěchali v kraji k 50 lidem s podezřením na mrtvici! I mezi nimi byla žena (44) z Vrbna pod Pradědem, která náhle přestala hýbat půlkou těla, či Ostravan (68), který měl dva dny ochrnutý koutek a špatně mluvil. Doufal, že „to přejde“. Nepřešlo. „Šance na úplné uzdravení je tak u něj minimální,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Mladší ročníky mají mnohem větší šanci na přežití či úplné uzdravení, než starší. Nad 80 let je dvakrát více zemřelých a pacientů, ze kterých se stávají tzv. ležáci. „Lidé by měli zdravěji jíst, nehonit se tolik, umět odpočívat. To je nejlepší prevence proti ucpaným cévám,“ doplnil Procházka.
Typické příznaky mrtvice
Objeví se náhlé potíže s řečí, pokles koutku, slabost jedné strany těla, porucha rovnováhy, prudké zhoršení zraku. Při prvním podezření okamžitě volejte 155. Nečekat, nezkoušet to „rozchodit“. U mozku se hraje o každou minutu.
Jak poznáte snadno a rychle příznaky mrtvice? Videohub