Vše začalo tím, že na služebnu městské policie přišla rozrušená žena. „Potřebovala naléhavě pomoc. Její auto VW Sharan se kvůli technické závadě nečekaně uzamklo a uvnitř zůstal uvězněn malý syn,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.
Parkoviště, kde vozidlo stálo, bylo vzdálené jen pár metrů od služebny. Strážník neztrácel čas, okamžitě se s maminkou vydal k vozu a už cestou kontaktoval hasiče, aby pomoc dorazila co nejrychleji.
Pomohli strážníci a hasiči
Na místě se strážník i maminka snažili s chlapcem neustále komunikovat, uklidnit ho a navést k tlačítku na odemknutí dveří. „Přestože se malý chlapec snažil ze všech sil spolupracovat, technická závada byla silnější než dětské ruce a dveře zůstávaly pevně zavřené,“ uvedla Pužmanová.
Naštěstí pomoc dorazila velmi brzy. Přivolaní hasiči auto během deseti minut otevřeli, a to bez jakéhokoliv poškození. „Hoch byl po celou dobu v pořádku a hned po otevření dveří se mohl vrátit do náruče své maminky. Po krátkém uklidnění mohla rodina společně odjet domů,“ dodala Pužmanová.
VIDEO: Policisté v Plzni vysvobodili miminko uzamčené v autě. (listopad 2024)
Policisté v Plzni vysvobodili miminko uzamčené v autě. PČR