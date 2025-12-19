Únos školáka vyděsil Česko: Jak ochránit děti a uklidnit rodiče?
Únos školáka (12) ze Zlínska pořádně vyděsil ostatní rodiče. Kladou si otázku, jak mohou ochránit před obdobnou hrůzou své děti. A tady nastupují moderní technologie. Například GPS hodinky či náramky. Obdobně poslouží i mobilní aplikace.
Stylové dětské chytré hodinky mohou být parádním dárkem a udělají malému i náctiletému nositeli velkou radost. Mají řadu aplikací a dá se jimi i volat. Rodiče pak uvítají možnost mít informace o tom, kde se jejich potomek zrovna pohybuje.
Hodinky zpravidla umí určovat polohu v reálném čase a díky internetovému připojení ji sdílí s rodiči. Některé modely nabízí i rozšířené funkce, například upozorní rodiče v případě, že se dítě nečekaně vzdálí mimo oblast, kde se běžně pohybuje.
Podobnou službu umí i chytré fitness náramky. Monitorují zdravotní stav nositele a umí i zaznamenat jeho polohu. Využívají toho například běžci při zaznamenávání trasy, ale funkce poslouží, i pokud někam dítě jde někam samo. Data se dají propojit s mobilem a sdílet. Potomek tak může vyrazit ven a rodiče vědí, kde se zrovna pohybuje.
Další alternativou je podle serveru CNN Prima NEWS nenápadná krabička s chytrou funkcí, SOS tlačítkem. Může se nosit v kapse a v případě nečekané události stačí stisknout tlačítko a zařízení vyšle na přednastavené kontakty výstražnou zprávu. Využití najde u handicapovaných osob či seniorů.
Pokud rodiče nechtějí utrácet za hodinky či náramky, poslouží i mobilní telefon. Sledovací aplikace zaznamenává pohyb nositele a trasu, na které se pohybuje a pohyboval. Vše je možné navíc spárovat se členy rodiny.
