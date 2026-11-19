Učitel měl za krk vláčet šesťáka na toalety: Vyhazov pro bývalého modela!
Pořádný rozruch vyvolalo chování učitele na základní škole v Kunicích. Během vyučování měl násilím odtáhnout žáka šesté třídy na toalety. Chlapec se údajně bránil kopnutím. Pedagog dostal okamžitě vyhazov. Podle informací Blesku jde o bývalého modela, jenž v minulosti tvořil pár s ředitelkou školy.
Ještě nedávno učil děti na základní škole v Kunicích, dříve se ale J.J. pohyboval ve světě modelingu. Nyní se o něm mluví kvůli incidentu, k němuž došlo v pondělí 9. listopadu. Během vyučování měl ztratit nervy a fyzicky napadnout žáka šesté třídy.
Chlapce měl popadnout za krk, vytáhnout ho ze třídy a přes chodbu odvést až na toalety. Šesťák se údajně dokázal ze sevření vymanit až poté, co učitele kopl. Jeho spolužáci mezitím zůstali několik minut bez dozoru. Celá událost je měla pořádně vyděsit.
Stížnosti chodily už dříve
Podle informací serveru eXtra.cz navíc nešlo o první problém s chováním pedagoga. Už dříve měl dětem nadávat, házet po nich pantofle nebo jim vyhazovat penály z okna. Rodiče si na jeho jednání údajně opakovaně stěžovali, podle jejich slov ale vedení školy příliš nezasáhlo.
Muž měl přitom k ředitelce Blance Ch. blízko i v soukromí. Podle informací Blesku spolu v minulosti tvořili pár a svůj vztah nijak neskrývali. Zda jsou spolu i dnes, není jasné. Jeden z rodičů se domnívá, že právě jejich blízký vztah mohl hrát roli při řešení dřívějších stížností.
Ředitelka přiznala pochybení
Vedení školy samotný incident nepopírá. Ředitelka Blanka Ch. však eXtra.cz popsala poněkud odlišný průběh. Podle ní učitel chlapce nechytil za krk, ale za oblečení v oblasti hrudníku.
Přesto vedení školy označilo jeho postup za nepřiměřený a překračující hranice přípustného fyzického kontaktu mezi učitelem a žákem. Pracovní poměr s pedagogem byl ukončen hned následující den.
Škola slibuje změny
Otázkou nyní zůstává, zda se s dětmi bude setkávat i po odchodu ze školy. Podle informací Blesku se totiž věnoval také vedení mimoškolního hudebního kroužku.
Ředitelka uvedla, že škola přijala opatření a podobným situacím chce do budoucna předcházet. Ještě během letošního školního roku plánuje systematickou práci s pedagogickým sborem. Zaměřit se má především na vhodnou komunikaci se žáky, hranice fyzického kontaktu a zvládání vypjatých situací.
Nový Ámos , ještě rákosku do ruky