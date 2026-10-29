Žáky čekají velké změny: Přijímačky na střední budou jednodušší! Cermat proškrtá matematiku i češtinu

Studenti se budou potit u zkoušek, ale bez nejsložitějších výpočtů.
Autor: Tomáš Koníček, ČTK - 
29. října 2026
09:27

Budoucí středoškoláci si oddechnou. Cermat upraví pro letošní školní rok přijímací zkoušky a z testů zmizí část dosavadních požadavků. Žáci už např. nebudou muset počítat objem a povrch válce ani znát přívlastek neshodný.

Důvodem je zavádění nového vzdělávacího programu. Některé základní školy už podle něj učí, jiné zůstávají u původního systému. „Je potřeba zajistit, aby zadání testů jednotné zkoušky nebylo diskriminační vůči ani jedné z těchto dvou skupin,“ vysvětlil Cermat.

Největších změn doznají testy z  matematiky. U  maturitních oborů odpadne například konstrukce tečny ke kružnici, výpočet objemu a povrchu válce nebo některé algebraické vzorce. U šestiletých gymnázií se škrtá třeba pojem promile či těžnice trojúhelníku. Děti hlásící se na osmiletá gymnázia zase nebudou muset písemně dělit dvojciferným dělitelem.

Někteří učitelé matematiky považují odstranění části učiva za velké zjednodušení. Podle Cermatu to neznamená, že je žákům nemohou vyložit. „Některé požadavky se zjednodušují nebo zpřesňují, jiné se přesouvají do jiných ročníků,“ uvádí.

Důraz na porozumění textu

V češtině bude dál kladen důraz především na porozumění textu. V  testech se bude pracovat se základními termíny, např. slovními druhy, pády podstatných jmen, synonymy či antonymy. Znalost některých nadstavbových pojmů, například přívlastku neshodného, už nebude vyžadována.

Větší váhu pro každý bod

Jednodušší testy ale nemusejí znamenat větší šanci na přijetí. Čím méně náročné zkoušky budou, tím větší váhu může mít každý bod, který žáky může posunout před ostatní, nebo naopak rozhodnout o tom, že neuspěje.

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Jak se připravit?

Pro desítky tisíc žáků 5. a  9. tříd začalo období stresu a  bezesných nocí. Přijímací zkoušky! První skupina si poprvé vyzkouší ostrý test, zda se dostanou na vysněná osmiletá gymnázia, pro druhou už se jedná o  zlomový okamžik života. Rozhodovat bude každý bod! Nemůžete si dovolit platit desítky tisíc za přípravné kurzy, a  přesto chcete svým dětem či vnoučatům pomoci?

Výhodnější řešení nabízí projekt BLESK PŘIJÍMAČKY, který může být zásadní pomocí ve snaze dostat se na vysněnou školu. Procvičovací materiály pro žáky 5. a 9. tříd vycházejí z  typových úloh objevujících se u přijímacích testů. A to včetně řešení! Vše z  pohodlí domova.

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Zdroj: Bára Holá

Studenti se budou potit u zkoušek, ale bez nejsložitějších výpočtů.

Témata:
střední školazákladní školablesk přijímačkybleskmatematikaškolní rokCERMATpřijímací zkoušky
Tomáš Koníček
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