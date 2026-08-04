Poplach kvůli požáru lesa v Křečovicích: Hořely chaty, ošetřili hasiče
Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, čtyři zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel původně vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, později jej snížil na třetí ze čtyř možných a kolem 19:00 na druhý stupeň. Někteří hasiči z místa postupně odjíždějí, část hlídá místo požáru a hledá skrytá ohniska.
Zasaženo je i několik chatek. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou určené, řekli ČTK mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička a mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Na místě zasahoval i vrtulník s bambi vakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě, uvedli hasiči na síti X. Do oblasti se přesunulo i mobilní operační středisko záchranářů a byl vyhlášen i traumaplán, ale před 20:00 byl ukončen a situace na místě se postupně uklidnila, uvedl Hylebrant.
Hasiči odpoledne zasahují u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině území ČR platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Na Sokolovsku a na Litoměřicku hořela, respektive hoří skládka, na Klatovsku les a pole a hasiči zasahují i na dalších místech.
„Aktuálně je u požáru (v Křečovicích) 31 jednotek,“ informovali hasiči po 17:00. Jednalo se o desítky hasičů. Před 18:00 se postupně některé jednotky začaly vracet na základny, další odjely v následujících hodinách.
Kolem 150 hasičů dnes zasahovalo například také u požáru lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu, velitel hasičů vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Tam se ale požár zhruba šesti hektarů přestal šířit, vrtulník s bambivakem odletěl po 1,5 hodině.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.
Ale prdlačku. Žádnej smog není ☝️