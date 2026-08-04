Poplach kvůli požáru lesa v Křečovicích: Hořely chaty, ošetřili hasiče

Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Aktualizováno -
4. srpna 2026
20:18
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
16:57

Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, čtyři zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel původně vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, později jej snížil na třetí ze čtyř možných a kolem 19:00 na druhý stupeň. Někteří hasiči z místa postupně odjíždějí, část hlídá místo požáru a hledá skrytá ohniska.

Zasaženo je i několik chatek. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou určené, řekli ČTK mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička a mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Na místě zasahoval i vrtulník s bambi vakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě, uvedli hasiči na síti X. Do oblasti se přesunulo i mobilní operační středisko záchranářů a byl vyhlášen i traumaplán, ale před 20:00 byl ukončen a situace na místě se postupně uklidnila, uvedl Hylebrant.

Hasiči odpoledne zasahují u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině území ČR platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Na Sokolovsku a na Litoměřicku hořela, respektive hoří skládka, na Klatovsku les a pole a hasiči zasahují i na dalších místech.

„Aktuálně je u požáru (v Křečovicích) 31 jednotek,“ informovali hasiči po 17:00. Jednalo se o desítky hasičů. Před 18:00 se postupně některé jednotky začaly vracet na základny, další odjely v následujících hodinách.

Kolem 150 hasičů dnes zasahovalo například také u požáru lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu, velitel hasičů vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Tam se ale požár zhruba šesti hektarů přestal šířit, vrtulník s bambivakem odletěl po 1,5 hodině.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

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Hasiči ve francouzském regionu Gironde bojují s lesními požáry (červenec 2026).
Zdroj: Hasiči Gironde
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)
Požár lesa v Křečovicích (04.08.2026)

Témata:
oheňhasičiCHATKApoplachlesypožárokres BenešovlesKřečovice
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Pozor👮 zákruta ‼️ ( 4. srpna 2026 20:22 )

Ale prdlačku. Žádnej smog není ☝️

Jan Kocián ( 4. srpna 2026 18:44 )

Na severu Ústeckého kraje nyní nádherné BOW ECHO... ČHMÚ tam měl původně jenom obyčejnou žlutou bouřkovou výstrahu, ne oranžovou... a ráno dokonce o silných úterních bouřkách ČHMÚ vůbec nepsal. 🤣

Jan Kocián ( 4. srpna 2026 17:41 )

Smogová situace je v Praze a ve Středočeském a Ústeckém kraji. Na smogovou hodnotu 180 mikrogramů přízemního ozonu dosáhla i vesnice s názvem Doksany.

Jan Kocián ( 4. srpna 2026 17:24 )

Dnes ojedinělé velmi silné bouřky v Brdech a Středočeském kraji.

Ojedinělé extrémně silné bouřky se 150kilometrovým větrem v downburstech a nepříjemnými kroupami... to vše na úrovni červeného stupně výstrahy v Ústeckém kraji i poblíž Libereckého kraje. Každopádně extrémně silné bouřky i tam, kde měl ČHMÚ původně jen žlutou bouřkovou výstrahu... kterou nyní aktualizuje na oranžovou. 😱

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